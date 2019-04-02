Многодетные семьи из Барнаула вышли на пикет и потребовали выдать им земельные участки

Несколько многодетный семей пикетировали у кинотеатра «МИР»: люди недовольны, что не могут получить положенные по закону земельные участки. Люди говорят, что суди по скорости выдачи бесплатных земель, они могут получить положенные участки через 118 лет.

Алтайские многодетные семьи имеют право на бесплатный земельный участок. За последние три года положенную землю получили только 20 из 4,5 тысяч семей. При этом в первом квартале 2019 года администрация города выделит многодетным семьям только пять участков, пишут «Вести Алтай».

«Мы все подсчитали, да, у нас получится, что через 118 лет мы получим, через двести лет. Проще говоря, ничего не получим», — отметила многодетная мать Ольга Тищенко.

Митинг в Барнауле. Скрин с видео «Вестей22».

В 2012 году после указа президента РФ обеспечить многодетные семьи землей администрация Барнаула распланировала в Бельмесево 1046 земельных участков для многодетных семей под индивидуальное строительство.

Участки выдали в березовой роще. Там нет дорог, электричества и водопровода. По закону участки должны отдать семьям только после того, как там проложат необходимую инфраструктуру.

В 2016 году по иску инициативной группы Центральный районный суд Барнаула обязал администрацию провести инженерные сети и дорогу в течение полутора лет. Но это решение суда так и не исполнено. Как уверяют собственники участков, они не могут использовать участки даже под посадку картофеля, так как подъехать туда невозможно.

После обращения гражданских активистов прокуратура вынесла главе Барнаула представление с требованием обеспечить все земельные участки в поселке Белемесево инженерными коммуникациями, устроить автомобильную дорогу, писал ранее altapress.ru.