Власти Барнаула 6 лет не могут привести в порядок участки для многодетных

Многодетные семьи не могут воспользоваться предоставленным им участками на окраине поселка Бельмесево, потому что администрация города годами не может их благоустроить. Сделать это чиновников обязала прокуратура, пишут активисты «Гражданского патруля».

В 2012 году после указа президента РФ обеспечить многодетные семьи землей администрация Барнаула распланировала в Бельмесево 1046 земельных участков под индивидуальное строительство.

Участки выдали в березовой роще. Там нет без дорог, электричества и водопровода.

В 2016 году по иску инициативной группы Центральный районный суд Барнаула обязал администрацию провести инженерные сети и дорогу в течение полутора лет. Но это решение суда так и не исполнено. Как уверяют собственники участков, они не могут использовать участки даже под посадку картофеля, так как подъехать туда невозможно.

После этого семьи обратились к общественникам, а те — снова в прокуратуру. Та вынесла главе Барнаула представление с требованием обеспечить все земельные участки в поселке Белемесево инженерными коммуникациями, устроить автомобильную дорогу.

Игорь Берг,

активист «Гражданского патруля» в Барнауле: