Власти Барнаула 6 лет не могут привести в порядок участки для многодетных

В 2012 году после указа президента РФ обеспечить многодетные семьи землей администрация Барнаула распланировала в Бельмесево 1046 земельных участков под индивидуальное строительство.
Участки выдали в березовой роще. Там нет без дорог, электричества и водопровода.
В 2016 году по иску инициативной группы Центральный районный суд Барнаула обязал администрацию провести инженерные сети и дорогу в течение полутора лет. Но это решение суда так и не исполнено. Как уверяют собственники участков, они не могут использовать участки даже под посадку картофеля, так как подъехать туда невозможно.
После этого семьи обратились к общественникам, а те — снова в прокуратуру. Та вынесла главе Барнаула представление с требованием обеспечить все земельные участки в поселке Белемесево инженерными коммуникациями, устроить автомобильную дорогу.
Игорь Берг,
активист «Гражданского патруля» в Барнауле:
Из недавно поступившего ответа замлавы города Сергея Демина следует, что до сих пор не утвержден проект планировки и межевания территории. Из-за этого невозможно выполнить даже обрезку деревьев. В этом же ответе обещают рассмотреть вопрос по грейдированию и отсыпке дороги, но на самом это невозможно, пока не уберут деревья. Возникает вопрос, как выделялись участки с неутвержденным проектом.