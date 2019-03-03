Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 марта 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Власти Барнаула 6 лет не могут привести в порядок участки для многодетных

Многодетные семьи не могут воспользоваться предоставленным им участками на окраине поселка Бельмесево, потому что администрация города годами не может их благоустроить. Сделать это чиновников обязала прокуратура, пишут активисты «Гражданского патруля».

Участки на окраине поселка Бельмесево.
Участки на окраине поселка Бельмесево.
vk.com/civilpatrol

В 2012 году после указа президента РФ обеспечить многодетные семьи землей администрация Барнаула распланировала в Бельмесево 1046 земельных участков под индивидуальное строительство.

Участки выдали в березовой роще. Там нет без дорог, электричества и водопровода.

В 2016 году по иску инициативной группы Центральный районный суд Барнаула обязал администрацию провести инженерные сети и дорогу в течение полутора лет. Но это решение суда так и не исполнено. Как уверяют собственники участков, они не могут использовать участки даже под посадку картофеля, так как подъехать туда невозможно.

После этого семьи обратились к общественникам, а те — снова в прокуратуру. Та вынесла главе Барнаула представление с требованием обеспечить все земельные участки в поселке Белемесево инженерными коммуникациями, устроить автомобильную дорогу.

Игорь Берг,
активист «Гражданского патруля» в Барнауле:

Из недавно поступившего ответа замлавы города Сергея Демина следует, что до сих пор не утвержден проект планировки и межевания территории. Из-за этого невозможно выполнить даже обрезку деревьев. В этом же ответе обещают рассмотреть вопрос по грейдированию и отсыпке дороги, но на самом это невозможно, пока не уберут деревья. Возникает вопрос, как выделялись участки с неутвержденным проектом.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость