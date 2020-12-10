Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 декабря -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Многодетной сибирячке отключили воду из-за долга в 431 рубль

В Новосибирской области многодетной семье «обрубили» водоснабжение из-за небольшого долга, сообщает региональная прокуратура.

Кран. Горячая вода.
Кран. Горячая вода.
СС0

Муниципальное унитарное предприятие «Тепло» пошло на радикальные меры из-за долга в 431 рубль, даже не уведомив.

В дело вмешалась прокуратура Баганского района. Правоохранители установили, что отключение произошло незаконно.

«Незаконно приостановили водоснабжение многодетной семье, в которой воспитываются пять несовершеннолетних детей. Ресурсоснабжающая организация вопреки установленному порядку и без предварительного предупреждения приостановила услугу из-за образовавшейся незначительной задолженности», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура внесла представление руководителю МУПа и потребовала вернуть водоснабжение. После этого подачу воды быстро восстановили.

Ранее многодетная мать из Барнаула через суд вернула отобранную за долги квартиру.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость