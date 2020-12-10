Многодетной сибирячке отключили воду из-за долга в 431 рубль

Муниципальное унитарное предприятие «Тепло» пошло на радикальные меры из-за долга в 431 рубль, даже не уведомив.
В дело вмешалась прокуратура Баганского района. Правоохранители установили, что отключение произошло незаконно.
«Незаконно приостановили водоснабжение многодетной семье, в которой воспитываются пять несовершеннолетних детей. Ресурсоснабжающая организация вопреки установленному порядку и без предварительного предупреждения приостановила услугу из-за образовавшейся незначительной задолженности», — рассказали в ведомстве.
Прокуратура внесла представление руководителю МУПа и потребовала вернуть водоснабжение. После этого подачу воды быстро восстановили.
Ранее многодетная мать из Барнаула через суд вернула отобранную за долги квартиру.