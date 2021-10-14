100 многоквартирных домов в Барнауле из-за аварии остались без тепла и горячей воды

14 октября на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм в районе пересечения ул. Деповской и Брестской в Барнауле произошла авария. Ремонтные бригады БТСК уже на месте, сообщили в администрации города.

Рабочие ведут откачку воды. О сроках восстановления теплоснабжения обещают сообщить позже.

По предварительным данным, под отключение отопления и горячей воды попали 100 многоквартирников, 57 частных домов (в сумме 8 468 жителей), семь школ, шесть детсадов, пять учреждений здравоохранения и несколько административных зданий.

«Ситуация находится на контроле в администрации города Барнаула и Железнодорожного района», — добавили в мэрии.

14 октября в Барнауле также отключили тепло и горячую воду из-за ремонта теплосетей для 8 869 жителей.