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Жизнь

100 многоквартирных домов в Барнауле из-за аварии остались без тепла и горячей воды

14 октября на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм в районе пересечения ул. Деповской и Брестской в Барнауле произошла авария. Ремонтные бригады БТСК уже на месте, сообщили в администрации города.

Ремонт теплосети.
Ремонт теплосети.
barnaul.org

Рабочие ведут откачку воды. О сроках восстановления теплоснабжения обещают сообщить позже.

По предварительным данным, под отключение отопления и горячей воды попали 100 многоквартирников, 57 частных домов (в сумме 8 468 жителей), семь школ, шесть детсадов, пять учреждений здравоохранения и несколько административных зданий.

«Ситуация находится на контроле в администрации города Барнаула и Железнодорожного района», — добавили в мэрии.

14 октября в Барнауле также отключили тепло и горячую воду из-за ремонта теплосетей для 8 869 жителей.

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