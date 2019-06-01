«Многострадальный Алтай» Панкратова-Черного такой же, как Чита

Народный артист России, режиссер Александр Панкратов-Чёрный во время открытия VIII Забайкальского международного кинофестиваля в Чите сказал, что его малая Родина Алтай такой же многострадальный — как Чита.

И поблагодарил актера Александра Михайлова за то, что тот не изменяет своей малой Родине: «Любит, помнит, оберегает и привносит капельки культуры», пишет chita.ru.

«Сколько у него таких малых родин? Тыщу лет в столицах рыдает о родных местах, но туда вернуться культуру возрождать, скорее всего не желает», — пишут комментаторы Панкратову-Черному на местном интернет-ресурсе.

На этом же кинофестивале Панкратов-Черный заявил со сцены, что бывшего губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова убили <по официальной версии, глава региона погиб в ДТП>.

Александр Панкратов-Чёрный — родом из Алтайского края (деревня Конёво, Панкрушихинский район). Актер театра и кино, поэт.

Его молитва «Господи, дай же мне волю» была утверждена Синодом РПЦ МП для открытия Храма Христа Спасителя и исполнена Иосифом Кобзоном.

В 1999 году принимал участие в думских выборах, как самовыдвиженец по Бийскому округу. Писатель Дмитрий Быков тогда писал в газете «Новый взгляд»: «Александр Панкратов-Чёрный пытает счастья в качестве одномандатника. Этот актёр, известный ещё и своими литературными экзерсисами (стихи, мемуары, зарисовки), в сознании большинства зрителей прочно ассоциируется с ранним Шахназаровым и зрелым Эйрамджаном, в чьих комедиях он сыграл свои лучшие роли. В некотором смысле гипотетическое появление Панкратова-Чёрного в Думе — зеркало происходящих в стране перемен: артист, с редкой убедительностью создающий в кино образ то похотливого идиота, то не в меру болтливого провинциала, звезда кассовых, но безнадёжно пошлых лент, не сыгравший ни одной сколько-нибудь выбивающейся из этого ряда роли, — вполне достоин сменить несколько уже поднадоевшего Вольфовича, да и надо ж кому-то заработать, кроме ЛДПР!»