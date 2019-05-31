Панкратов-Черный заявил со сцены, что народного губернатора Алтайского края убили

Российский актер Александр Панкратов-Чёрный 30 мая на открытии VIII Забайкальского международного кинофестиваля заявил, что гибель губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова в 2005 году в автокатастрофе является не случайным ДТП, а убийством.

«Когда убили Мишу Евдокимова — а мы знаем, что убили, — я написал стихотворение», — сказал Панкратов-Черный.

Актер Александр Михайлов вручил Александру Панкратову-Чёрному приз за смелость и уникальность актерского мастерства, пишет chita.ru.

О Шукшине

В 2009 году в Барнауле Панкратов-Черный уже делал сенсационное заявление — об убийстве Василия Шукшина.

Много лет назад на горе Пикет Панкратов-Черный уже говорил подобное. После чего, по его словам, на актера «было совершено покушение КГБ», но все обошлось. Как позже актеру сообщил его знакомый из КГБ, что «их органы, за правду не убивают». И вот на пресс-конференции в государственной филармонии Алтайского края, из уст актера вновь прозвучало это откровение.

В своем заявлении Александр Панкратов-Черный сказал, что никто не доказал наличие инфаркта у Василия Макаровича, вскрытия не было и за день до случившегося Шукшин чувствовал себя нормально.

«Губили русский дух, топтали, уничтожали, боялись Степана Разина, что Василий Макарович сыграет Стеньку так, что призовет народ к бунту», — эмоционально рассказывал актер о наболевшем. Но кто убил, актер так и не озвучил.

После чего встал и вышел из зала со словами: «Больше ничего говорить не буду, я напьюсь сегодня просто».

Катастрофа

В апреле 2004 года Михаил Евдокимов во втором туре выиграл выборы губернатора Алтайского края у действовавшего главы администрации региона Александра Сурикова.

Полтора года его руководства регионом называют политическим кризисом из-за того, что чиновники открыто требовали отставки губернатора Евдокимова, а жители активно собирали подписи в его поддержку.

Вместе с женой он 7 августа 2005 года направлялся в село Полковниково на мероприятия в честь 70-летия космонавта Германа Титова.

Mercedes Евдокимова попал в ДТП, губернатор погиб.