Мобилизованным стали выплачивать 100 тыс. рублей в Алтайском крае

Минсоцзащиты края отправило первые единовременные выплаты мобилизованным жителям региона и контрактникам, проходящим военную службу в СВО. Ее размер — 100 тыс. рублей.
Предоставить такую меру поручил губернатор Виктор Томенко.
Выплата осуществляется в беззаявительном порядке в течение 10 рабочих дней со дня получения списков от Военного комиссариата Алтайского края.
Министр соцзащиты края Наталья Оськина подчеркнула, что они исключили любые задержки, связанные со сбором документов и подачей заявления.
«Мы четко понимаем значение данной меры поддержки наших военнослужащих и их семей. Если возникнут какие-то сложности, обязательно свяжемся с родственниками мобилизованных, уточним те сведения, которые нам необходимы для назначения материальной помощи».