Мобилизованным стали выплачивать 100 тыс. рублей в Алтайском крае

Мобилизованные граждане стали получать по 100 тыс. рублей в Алтайском крае. Об этом сообщает правительство региона.

Минсоцзащиты края отправило первые единовременные выплаты мобилизованным жителям региона и контрактникам, проходящим военную службу в СВО. Ее размер — 100 тыс. рублей.

Предоставить такую меру поручил губернатор Виктор Томенко.



Выплата осуществляется в беззаявительном порядке в течение 10 рабочих дней со дня получения списков от Военного комиссариата Алтайского края.

Министр соцзащиты края Наталья Оськина подчеркнула, что они исключили любые задержки, связанные со сбором документов и подачей заявления.