13 октября
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Жизнь

Мобилизованным стали выплачивать 100 тыс. рублей в Алтайском крае

Мобилизованные граждане стали получать по 100 тыс. рублей в Алтайском крае. Об этом сообщает правительство региона.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Минсоцзащиты края отправило первые единовременные выплаты мобилизованным жителям региона и контрактникам, проходящим военную службу в СВО. Ее размер — 100 тыс. рублей.

Предоставить такую меру поручил губернатор Виктор Томенко.

Выплата осуществляется в беззаявительном порядке в течение 10 рабочих дней со дня получения списков от Военного комиссариата Алтайского края.

Министр соцзащиты края Наталья Оськина подчеркнула, что они исключили любые задержки, связанные со сбором документов и подачей заявления.

«Мы четко понимаем значение данной меры поддержки наших военнослужащих и их семей. Если возникнут какие-то сложности, обязательно свяжемся с родственниками мобилизованных, уточним те сведения, которые нам необходимы для назначения материальной помощи».

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