12 октября
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Жизнь

В сибирском регионе мобилизованных освободили на два года от транспортного налога

Мобилизованных граждан освободили на два года от уплаты транспортного налога в Кемеровской области, пишет «Интерфакс».

Автомобили. Транспортный налог.
Автомобили. Транспортный налог.
Pixabay.ru

Для мобилизованных, контрактников и добровольцев из Кемеровской области, участвующих в СВО, ввели льготы.

Их освободят от уплаты транспортного налога за 2021 и 2022 годы на все виды транспортного средства.

Соответствующие изменения внесли власти региона в региональный закон «О транспортном налоге».

«Семьям не потребуется предоставлять какие-либо документы. Предусмотрен беззаявительный механизм предоставления льготы на основании сведений, которые будут передаваться в налоговые органы департаментом военно-мобилизационной подготовки администрации правительства Кузбасса», — говорится в сообщении.

Ранее юрист объяснил, как мобилизованным получить выплаты от государства.

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