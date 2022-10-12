В сибирском регионе мобилизованных освободили на два года от транспортного налога

Мобилизованных граждан освободили на два года от уплаты транспортного налога в Кемеровской области, пишет « Интерфакс ».

Для мобилизованных, контрактников и добровольцев из Кемеровской области, участвующих в СВО, ввели льготы.

Их освободят от уплаты транспортного налога за 2021 и 2022 годы на все виды транспортного средства.

Соответствующие изменения внесли власти региона в региональный закон «О транспортном налоге».

«Семьям не потребуется предоставлять какие-либо документы. Предусмотрен беззаявительный механизм предоставления льготы на основании сведений, которые будут передаваться в налоговые органы департаментом военно-мобилизационной подготовки администрации правительства Кузбасса», — говорится в сообщении.

Ранее юрист объяснил, как мобилизованным получить выплаты от государства.