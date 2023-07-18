Мобильная базовая станция МегаФона поможет туристам с комфортом отдохнуть на озёрах Алтая

МегаФон развернул передвижную базовую станцию в популярной туристической локации Алтайского края, неподалёку от знаменитых целебных Завьяловских озёр. Благодаря этому в «горячий» летний сезон отдыхающие получили более стабильный сигнал связи и мобильный интернет, скорость которого увеличилась в 2 раза.

Завьяловские озёра — это целый комплекс водоёмов, расположенных неподалеку друг от друга, практически каждое из них славится своими целебными свойствами. Добраться до этих мест от Барнаула можно приблизительно за 4 часа. Это место ежегодно привлекает тысячи туристов со всей России. Например, согласно статистике МегаФона, с начала лета озёра уже посетили гости из Кузбасса (32% от общего числа путешественников), Новосибирска (26%), Москвы и Московской области (8%), ХМАО-Югры (6%). Отдыхающие не только активно оздоравливаются с помощью высокоминерализованной грязи, но и общаются в социальных сетях, мессенджерах, смотрят видео и слушают музыку онлайн. Аналитики компании зафиксировали кратный рост общего трафика в этой локации: с начала сезона пользователи «прокачали» здесь в 2 раза больше данных, по сравнению с прошлым годом. Кроме того, абоненты оператора активно общались по телефону: объем голосовых звонков увеличился на 15%.

Учитывая значительную мобильную активность многочисленных любителей водного отдыха МегаФон оперативно развернул передвижную базовую станцию в непосредственной близости к туристической локации. Она будет работать на озёрах до конца активного туристического сезона. Специалисты подготовили оборудование к работе всего за 4 часа. Комплекс сотовой связи снабжен телескопической антенной мачтой, обеспечивающей устойчивый сигнал в радиусе до 10 километров. Станция работает абсолютно автономно и может «раздавать» интернет в любых условиях, а для ее обслуживания достаточно двух специалистов.