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Жизнь

«Мобильную палатку вакцинации», которую поджег пьяный сибиряк, вернули на место

В Хакасии вернулся к работе в штатном режиме мобильный пункт вакцинации, который накануне решил сжечь пьяный мужчина, сообщает «Интерфакс».

Человек с факелом. Факел в руке.
Человек с факелом. Факел в руке.
pixabay.com.

Пункт вакцинации, который не понравился местному жителю, на центральной площади Абакана развернули военные медики.

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, за три дня вакцинировали около тысячи человек, которых принимали по записи и в порядке живой очереди.

«Развернули пункт вакцинации с целью снижения потока посетителей в стационарных прививочных пунктах», — пояснили в Минобороны.

Однако накануне житель Абакана решил ликвидировать точку. Возгорание быстро потушили, но «сдулась» палатка, в которой располагался пункт.

Полицейские задержали мужчину по подозрению в поджоге, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ЦВО сообщили, что пункт вернулся к работе в штатном режиме. Более того, военные вскоре развернут еще и мобильный госпиталь на 100 койко-мест.

Ранее в барнаульском ТЦ «Геомаркет» развернули крупнейший в регионе пункт вакцинации.

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