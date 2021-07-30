«Мобильную палатку вакцинации», которую поджег пьяный сибиряк, вернули на место

В Хакасии вернулся к работе в штатном режиме мобильный пункт вакцинации, который накануне решил сжечь пьяный мужчина, сообщает « Интерфакс ».

Человек с факелом. Факел в руке.

Пункт вакцинации, который не понравился местному жителю, на центральной площади Абакана развернули военные медики.

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, за три дня вакцинировали около тысячи человек, которых принимали по записи и в порядке живой очереди.

«Развернули пункт вакцинации с целью снижения потока посетителей в стационарных прививочных пунктах», — пояснили в Минобороны.

Однако накануне житель Абакана решил ликвидировать точку. Возгорание быстро потушили, но «сдулась» палатка, в которой располагался пункт.

Полицейские задержали мужчину по подозрению в поджоге, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ЦВО сообщили, что пункт вернулся к работе в штатном режиме. Более того, военные вскоре развернут еще и мобильный госпиталь на 100 койко-мест.

Ранее в барнаульском ТЦ «Геомаркет» развернули крупнейший в регионе пункт вакцинации.