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Могут ли на Алтае повториться страшные лесные пожары?

14 погибших и полностью выгоревший лес сразу в трех районах — крупный пожар 1997 года навсегда войдет в историю Алтайского края. Как и сгоревшие в 2010 году села Николаевка и Бастан. Какова вероятность, что подобное не повторится? Какие структуры должны предотвратить такие катастрофы и насколько они к этому готовы?

Сельхозпалы - главная опасность для лесов весной.
Сельхозпалы - главная опасность для лесов весной.
Дмитрий Лямзин.

Насколько опасен сезон 2019 года

Пожароопасный сезон в Алтайском крае официально объявлен с 5 апреля. Это на неделю раньше, чем в прошлом году.

В министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края не берутся прогнозировать, насколько сложным будет этот сезон. Специалисты объясняют: дело не только в том, что нет достоверных долгосрочных прогнозов погоды. Есть фактор, который невозможно предугадать — человеческий.

Простой пример: 10 апреля в Рубцовском районе 40 человек с помощью 9 единиц пожарной техники боролись с огнем. Потери лесного фонда оценили в 18 га. Причина банальная — сельхозпалы.

Сухая трава горит по всему краю. Камень-на-Оби накрыло пеплом из-за пожаров на полях противоположного берега реки, в пригороде Барнаула сгорел дом, в Шелаболихинском районе — сразу несколько. Во многих случаях виноваты люди — намеренно жгли траву и не смогли справиться с огнем, либо неосторожно с ним обращались.

За нарушения правил пожарной безопасности в лесах штрафуют. В 2018 году власти наказали 363 нарушителя почти на 2,5 млн рублей, сообщает пресс-центр минприроды региона. А сельхозпредприятий, которые допускают палы, лишают субсидий. В прошлом году такую санкцию применили к 4 агропроизводителям.

Пожаров в лесах происходит немало. Только в ленточных борах ежегодно ликвидируют в среднем по 329 возгораний. За 11 лет там сгорело 17 тыс. га. — по площади это как два Рубцовска или половина Барнаула.

Обнаружение лесных пожаров ведется при помощи наблюдательных вышек, данные передаются в диспетчерский пункт.
Обнаружение лесных пожаров ведется при помощи наблюдательных вышек, данные передаются в диспетчерский пункт.
Дмитрий Лямзин.

Кто тушит лес, когда он горит?

С чем Алтайской край встретит стихию, если она вспыхнет в лесу? Против нее готовы выступить как минимум 1482 человека. В помощь им:

  • 304 пожарных автомобиля;
  • 440 единиц другой техники;
  • 157 пожарно-наблюдательных пунктов;
  • 161 пункт сосредоточения пожарного инвентаря;
  • 3 вертолета Robinson-44.

Много это или мало? Это в разы больше, чем предусмотрено государственными нормативами, отвечают на этот вопрос работники лесного хозяйства.

По нормативам Рослесхоза на ленточные боры должно быть всего 13 пожарно-наблюдательных вышек. Это почти в 8 раз меньше, чем есть в действительности только у арендаторов части ленточных боров — структур ЛХК «Алтайлес». Похожая ситуация и с остальной противопожарной инфраструктурой.

Количество пунктов сосредоточения инвентаря, техники, сотрудников в разы превышает установленные законом нормативы.
Количество пунктов сосредоточения инвентаря, техники, сотрудников в разы превышает установленные законом нормативы.
Дмитрий Лямзин.
Количество пунктов сосредоточения инвентаря, техники, сотрудников в разы превышает установленные законом нормативы.
Количество пунктов сосредоточения инвентаря, техники, сотрудников в разы превышает установленные законом нормативы.
Дмитрий Лямзин.
Количество пунктов сосредоточения инвентаря, техники, сотрудников в разы превышает установленные законом нормативы.
Количество пунктов сосредоточения инвентаря, техники, сотрудников в разы превышает установленные законом нормативы.
Дмитрий Лямзин.
Количество пунктов сосредоточения инвентаря, техники, сотрудников в разы превышает установленные законом нормативы.
Количество пунктов сосредоточения инвентаря, техники, сотрудников в разы превышает установленные законом нормативы.
Дмитрий Лямзин.
Пожарная карта.
Пожарная карта.
Дмитрий Лямзин.

За такой подход Алтайский край чаще всего ставят в пример другим субъектам. Дело в том, что в регионе сохранили классическую, исторически сложившуюся систему, при которой охраной, заготовкой древесины и лесовосстановлением занимались лесхозы. Теперь по той же модели действуют частные арендаторы.

Именно они, а не государство, содержат всю технику (часть из которой передали арендаторам в безвозмездное пользование) и платят огнеборцам зарплату. В региональном минприроды довольны тем, как арендаторы спасают лес от огня.

Владимир Попрядухин,
министр природных ресурсов и экологии Алтайского края:

В крае высокоорганизованная, хорошо оснащенная система охраны лесов от пожаров. Благодаря работе арендаторов лесных участков, взявших на себя обязательства по обнаружению пожаров и содержанию служб пожаротушения за свои средства, оперативность тушения в первые сутки доходит до 98%. За последние три года не допущено ни одного крупного лесного пожара.

«Каждый второй заслуживает Орден Мужества»

Из 14,768 млн рублей, что мы потратили в 2018 году на подготовку к пожароопасному периоду и его прохождение, государство компенсировало нам только 362 тыс. рублей, — иллюстрирует роль частного арендатора Александр Гоф, исполнительный директор компании «Лес Сервис» (входит в холдинг «Алтайлес»).

Лесные пожарные – штучные специалисты. Они обладают специальными знаниями о видах лесных пожаров и тактике их тушения.
Лесные пожарные — штучные специалисты. Они обладают специальными знаниями о видах лесных пожаров и тактике их тушения.
Дмитрий Лямзин.

Его компания арендует 147 тыс. га боров в Михайловском, Волчихинском и Ключевском районах. На три муниципалитета в распоряжении Гофа 27 пожарных машин (по нормативам достаточно 13-ти) — в каждом приборовом селе их как минимум две.

На вышках дежурят наблюдатели. Если они видят дым, фиксируют его координаты и передают информацию в контору. Указывают даже цвет дыма: если он белый, пожар, скорее всего, низовой, если черный — верховой.

Координаты передают экипажу пожарной машины. Его задача — примчаться в заданную точку. Чтобы сделать это быстро, лес и все его просеки нужно знать не хуже, чем свою усадьбу.

На месте главная цель — не допустить верхового огня, то есть чтобы с нижнего полога пламя не перекинулось на кроны. Сделать это бывает непросто: часто просто боязно идти в дымовую завесу навстречу стене огня. Поэтому в пожарной охране надолго задерживаются далеко не все.

С ранней весны до поздней осени лесные пожарные делают тысячи выездов к местам возгораний. Главная задача - не пустить огонь в лес, а также не позволить лесным пожарам перекинуться в села.
С ранней весны до поздней осени лесные пожарные делают тысячи выездов к местам возгораний. Главная задача — не пустить огонь в лес, а также не позволить лесным пожарам перекинуться в села.
Дмитрий Лямзин.

У многих, кто остался там на долгие годы на этой службе, есть награды и даже Ордена Мужества. Об одном из таких огнеборцев, совершившем подвиг в 2010 году, мы недавно писали.

Александр Гоф,
исполнительный директор компании «Лес Сервис» (ЛХК «Алтайлес»):

Я бы каждого второго награждал медалями и орденами. Это настоящие герои. С водителем пожарного автомобиля, который работает много лет, можно смело идти в разведку.

Часто от работы в лесу приходится отвлекаться и ехать тушить частные дома. «Лес Сервис» не обязан этого делать, но пока силы МЧС из райцентра доберутся до села, тушить уже будет нечего.

Борьба с огнем — только часть работы команды «Лес Сервиса». Остальная менее заметная, но тоже важная. Например, ежегодно сотрудники предприятия создают тракторами 400 км в год минерализованных полос — чтобы огонь не перекидывался с полей на деревья.

Техника.
Техника.
Дмитрий Лямзин.

Что будет, если не потушить огонь сразу

Каков же риск крупного пожара? Александр Гоф говорит: сил и средств в распоряжении его компании достаточно, чтобы эффективно бороться с лесными пожарами. Но опыт показывает: если загорелись кроны и дует сильный ветер, человек мало что может этому противопоставить. События 2010 года в Михайловском и Ключевском районах это подтвердили.

На Алтае подобное было и в 1997 году. Тогда в июльской серии лесных пожаров погибли 14 человек в Угловском районе, а октябрьские пожары уничтожили село Малая Речка в Первомайском районе. На корню погибло около 7,1 млн кубометров древесины. Ущерб экономике края составил 1,1 трлн рублей.

Последствия стихии оцениваем с Александром Гофом недалеко от села Северка Ключевского района. С пригорка у местного мемориала участникам ВОВ взору откроется панорама сплошь из 20-летних сосен. До горизонта в сторону Казахстана видны только они.

Рукотворные леса на месте сгоревших.
Рукотворные леса на месте сгоревших.
Дмитрий Лямзин.
Ежегодно «Алтайлес» высаживает тысячи гектаров новых лесов.
Ежегодно «Алтайлес» высаживает тысячи гектаров новых лесов.
Дмитрий Лямзин.

Александр Гоф,
исполнительный директор компании «Лес Сервис» (ЛХК «Алтайлес»):

А раньше все это пространство занимал взрослый лес. Огонь уничтожил все. Представляете, сколько усилий потребовалось, чтобы расчистить эту территорию и засадить новыми деревьями! Титанический труд людей, на который ушел не один год.

Восстанавливают лес тоже арендаторы — и также по большей части за свой счет.

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