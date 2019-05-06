Могут ли на Алтае повториться страшные лесные пожары?

14 погибших и полностью выгоревший лес сразу в трех районах — крупный пожар 1997 года навсегда войдет в историю Алтайского края. Как и сгоревшие в 2010 году села Николаевка и Бастан. Какова вероятность, что подобное не повторится? Какие структуры должны предотвратить такие катастрофы и насколько они к этому готовы?

Насколько опасен сезон 2019 года

Пожароопасный сезон в Алтайском крае официально объявлен с 5 апреля. Это на неделю раньше, чем в прошлом году.

В министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края не берутся прогнозировать, насколько сложным будет этот сезон. Специалисты объясняют: дело не только в том, что нет достоверных долгосрочных прогнозов погоды. Есть фактор, который невозможно предугадать — человеческий.

Простой пример: 10 апреля в Рубцовском районе 40 человек с помощью 9 единиц пожарной техники боролись с огнем. Потери лесного фонда оценили в 18 га. Причина банальная — сельхозпалы.

Сухая трава горит по всему краю. Камень-на-Оби накрыло пеплом из-за пожаров на полях противоположного берега реки, в пригороде Барнаула сгорел дом, в Шелаболихинском районе — сразу несколько. Во многих случаях виноваты люди — намеренно жгли траву и не смогли справиться с огнем, либо неосторожно с ним обращались.

За нарушения правил пожарной безопасности в лесах штрафуют. В 2018 году власти наказали 363 нарушителя почти на 2,5 млн рублей, сообщает пресс-центр минприроды региона. А сельхозпредприятий, которые допускают палы, лишают субсидий. В прошлом году такую санкцию применили к 4 агропроизводителям.

Пожаров в лесах происходит немало. Только в ленточных борах ежегодно ликвидируют в среднем по 329 возгораний. За 11 лет там сгорело 17 тыс. га. — по площади это как два Рубцовска или половина Барнаула.

Обнаружение лесных пожаров ведется при помощи наблюдательных вышек , данные передаются в диспетчерский пункт. Дмитрий Лямзин.

Кто тушит лес , когда он горит?

С чем Алтайской край встретит стихию, если она вспыхнет в лесу? Против нее готовы выступить как минимум 1482 человека. В помощь им:

304 пожарных автомобиля;

440 единиц другой техники;

157 пожарно-наблюдательных пунктов;

161 пункт сосредоточения пожарного инвентаря;

3 вертолета Robinson-44.

Много это или мало? Это в разы больше, чем предусмотрено государственными нормативами, отвечают на этот вопрос работники лесного хозяйства.

По нормативам Рослесхоза на ленточные боры должно быть всего 13 пожарно-наблюдательных вышек. Это почти в 8 раз меньше, чем есть в действительности только у арендаторов части ленточных боров — структур ЛХК «Алтайлес». Похожая ситуация и с остальной противопожарной инфраструктурой.

Количество пунктов сосредоточения инвентаря , техники , сотрудников в разы превышает установленные законом нормативы. Дмитрий Лямзин. Количество пунктов сосредоточения инвентаря , техники , сотрудников в разы превышает установленные законом нормативы. Дмитрий Лямзин. Количество пунктов сосредоточения инвентаря , техники , сотрудников в разы превышает установленные законом нормативы. Дмитрий Лямзин. Количество пунктов сосредоточения инвентаря , техники , сотрудников в разы превышает установленные законом нормативы. Дмитрий Лямзин. Пожарная карта. Дмитрий Лямзин.

За такой подход Алтайский край чаще всего ставят в пример другим субъектам. Дело в том, что в регионе сохранили классическую, исторически сложившуюся систему, при которой охраной, заготовкой древесины и лесовосстановлением занимались лесхозы. Теперь по той же модели действуют частные арендаторы.

Именно они, а не государство, содержат всю технику (часть из которой передали арендаторам в безвозмездное пользование) и платят огнеборцам зарплату. В региональном минприроды довольны тем, как арендаторы спасают лес от огня.

Владимир Попрядухин,

министр природных ресурсов и экологии Алтайского края:

В крае высокоорганизованная, хорошо оснащенная система охраны лесов от пожаров. Благодаря работе арендаторов лесных участков, взявших на себя обязательства по обнаружению пожаров и содержанию служб пожаротушения за свои средства, оперативность тушения в первые сутки доходит до 98%. За последние три года не допущено ни одного крупного лесного пожара.

«Каждый второй заслуживает Орден Мужества»

Из 14,768 млн рублей, что мы потратили в 2018 году на подготовку к пожароопасному периоду и его прохождение, государство компенсировало нам только 362 тыс. рублей, — иллюстрирует роль частного арендатора Александр Гоф, исполнительный директор компании «Лес Сервис» (входит в холдинг «Алтайлес»).

Лесные пожарные — штучные специалисты. Они обладают специальными знаниями о видах лесных пожаров и тактике их тушения. Дмитрий Лямзин.

Его компания арендует 147 тыс. га боров в Михайловском, Волчихинском и Ключевском районах. На три муниципалитета в распоряжении Гофа 27 пожарных машин (по нормативам достаточно 13-ти) — в каждом приборовом селе их как минимум две.

На вышках дежурят наблюдатели. Если они видят дым, фиксируют его координаты и передают информацию в контору. Указывают даже цвет дыма: если он белый, пожар, скорее всего, низовой, если черный — верховой.

Координаты передают экипажу пожарной машины. Его задача — примчаться в заданную точку. Чтобы сделать это быстро, лес и все его просеки нужно знать не хуже, чем свою усадьбу.

На месте главная цель — не допустить верхового огня, то есть чтобы с нижнего полога пламя не перекинулось на кроны. Сделать это бывает непросто: часто просто боязно идти в дымовую завесу навстречу стене огня. Поэтому в пожарной охране надолго задерживаются далеко не все.

С ранней весны до поздней осени лесные пожарные делают тысячи выездов к местам возгораний. Главная задача — не пустить огонь в лес , а также не позволить лесным пожарам перекинуться в села. Дмитрий Лямзин.

У многих, кто остался там на долгие годы на этой службе, есть награды и даже Ордена Мужества. Об одном из таких огнеборцев, совершившем подвиг в 2010 году, мы недавно писали.

Александр Гоф,

исполнительный директор компании «Лес Сервис» (ЛХК «Алтайлес»):

Я бы каждого второго награждал медалями и орденами. Это настоящие герои. С водителем пожарного автомобиля, который работает много лет, можно смело идти в разведку.

Часто от работы в лесу приходится отвлекаться и ехать тушить частные дома. «Лес Сервис» не обязан этого делать, но пока силы МЧС из райцентра доберутся до села, тушить уже будет нечего.

Борьба с огнем — только часть работы команды «Лес Сервиса». Остальная менее заметная, но тоже важная. Например, ежегодно сотрудники предприятия создают тракторами 400 км в год минерализованных полос — чтобы огонь не перекидывался с полей на деревья.

Техника. Дмитрий Лямзин.

Что будет , если не потушить огонь сразу

Каков же риск крупного пожара? Александр Гоф говорит: сил и средств в распоряжении его компании достаточно, чтобы эффективно бороться с лесными пожарами. Но опыт показывает: если загорелись кроны и дует сильный ветер, человек мало что может этому противопоставить. События 2010 года в Михайловском и Ключевском районах это подтвердили.

На Алтае подобное было и в 1997 году. Тогда в июльской серии лесных пожаров погибли 14 человек в Угловском районе, а октябрьские пожары уничтожили село Малая Речка в Первомайском районе. На корню погибло около 7,1 млн кубометров древесины. Ущерб экономике края составил 1,1 трлн рублей.

Последствия стихии оцениваем с Александром Гофом недалеко от села Северка Ключевского района. С пригорка у местного мемориала участникам ВОВ взору откроется панорама сплошь из 20-летних сосен. До горизонта в сторону Казахстана видны только они.

Рукотворные леса на месте сгоревших. Дмитрий Лямзин. Ежегодно «Алтайлес» высаживает тысячи гектаров новых лесов. Дмитрий Лямзин.

Александр Гоф,

исполнительный директор компании «Лес Сервис» ( ЛХК «Алтайлес»):

А раньше все это пространство занимал взрослый лес. Огонь уничтожил все. Представляете, сколько усилий потребовалось, чтобы расчистить эту территорию и засадить новыми деревьями! Титанический труд людей, на который ушел не один год.

Восстанавливают лес тоже арендаторы — и также по большей части за свой счет.