Могут ли в Алтайском крае ввести жесткие антиковидные ограничения

По словам Пескова, здравоохранение остается на плаву и «не захлебывается». Оно, уверяет пресс-секретарь, находится в рабочем состоянии. Добавляет: «Так и будет продолжаться».
Пока речи об этом не идет. Решительные инфекционные меры возможны, если ситуация станет критической.
На вопрос, есть ли условная черта для перехода к очередным ограничениям, Дмитрий Песков ответил: «Ну смотрите: речь не о черте, вряд ли она может быть, за истекшие почти два года определенный опыт наработан, вся медицинская инфраструктура мобилизована. Сейчас больше технологий и протоколов лечений».
Дмитрий Песков,
пресс-секретарь Кремля:
Ну, а в тех регионах, где ситуация приближается к критической — это очень просто, когда просто уже возможности региональной системы здравоохранения не позволяют оказывать помощь поступающим больным, — тогда власти, исходя из своих особых полномочий, принимают иные решения.
Песков считает: «Это действительно безответственно — не делать прививку, это убивает».