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Жизнь

Могут ли в Алтайском крае ввести жесткие антиковидные ограничения

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал условие, при котором в регионах прибегнут к жестким коронавирусным мерам. Рассказываем, планируются ли усиленные ужесточения и дойдут ли они до Алтайского края.

Маска. Коронавирус.
Маска. Коронавирус.
CC0
1
Обстановка по COVID-19 в России — критическая?

По словам Пескова, здравоохранение остается на плаву и «не захлебывается». Оно, уверяет пресс-секретарь, находится в рабочем состоянии. Добавляет: «Так и будет продолжаться».

2
На Алтае могут ввести жесткие антиковидные ограничения?

Пока речи об этом не идет. Решительные инфекционные меры возможны, если ситуация станет критической.

Пенсионер. Коронавирус.
Пенсионер. Коронавирус.
ССО.

На вопрос, есть ли условная черта для перехода к очередным ограничениям, Дмитрий Песков ответил: «Ну смотрите: речь не о черте, вряд ли она может быть, за истекшие почти два года определенный опыт наработан, вся медицинская инфраструктура мобилизована. Сейчас больше технологий и протоколов лечений».

3
Что будет с регионами, где ковидная ситуация все же накаляется?

Дмитрий Песков,
пресс-секретарь Кремля:

Ну, а в тех регионах, где ситуация приближается к критической — это очень просто, когда просто уже возможности региональной системы здравоохранения не позволяют оказывать помощь поступающим больным, — тогда власти, исходя из своих особых полномочий, принимают иные решения.

4
Как в Кремле относятся к вакцинации?
Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
СС0

Песков считает: «Это действительно безответственно — не делать прививку, это убивает».

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