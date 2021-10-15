Могут ли в Алтайском крае ввести жесткие антиковидные ограничения

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На Алтае могут ввести жесткие антиковидные ограничения?

Пока речи об этом не идет. Решительные инфекционные меры возможны, если ситуация станет критической.

Пенсионер. Коронавирус. ССО.

На вопрос, есть ли условная черта для перехода к очередным ограничениям, Дмитрий Песков ответил: «Ну смотрите: речь не о черте, вряд ли она может быть, за истекшие почти два года определенный опыт наработан, вся медицинская инфраструктура мобилизована. Сейчас больше технологий и протоколов лечений».