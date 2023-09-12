Могут ли вызвать в военкомат по телефону и будет ли штраф, если сбросить трубку

Да. Военкомат может позвонить и попросить прийти, чтобы сверить данные, пройти медкомиссию и предоставить документы.
Нет, официальная повестка - это либо бумажный документ, либо электронный.
Повестка считается врученной, если:
- Она получена лично в руки с подписью сотрудника военкомата, по месту прописки или учебы.
- Повестка пришла по почте
- Получена по "Госуслугам".
Нет. Пока таких штрафов не ввели. Но если человек не пришел по повестке, которую он получил официальным способом, про которые мы писали выше, то штрафа не избежать.
На данный момент до 1 октября размер штрафа составляет от 500 до 3 тыс. рублей. После этого 1 октября штраф повысится и составит 10 - 30 тыс. рублей.
Ранее мы разбирались, действительно ли в России объявили мобилизацию. Об этом можно почитать здесь.