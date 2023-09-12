12 сентября
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Жизнь

Могут ли вызвать в военкомат по телефону и будет ли штраф, если сбросить трубку

  1. Могут ли вызвать в военкомат по звонку?
  2. Считается ли звонок официальной повесткой?
  3. Я сбросил трубку, теперь придется платить штраф?
  4. Размер штрафа, если не прийти в военкомат по официальной повестке

В настоящее время все чаще мужчинам призывного возраста поступают звонки из военкомата. При этом не просто для уточнения данных, а проинформировать о повестке. Altapress.ru разобрался, нужно ли приходить в военкомат, если вам позвонили и что будет, если сбросить трубку и не прийти.

1
Могут ли вызвать в военкомат по звонку?

Да. Военкомат может позвонить и попросить прийти, чтобы сверить данные, пройти медкомиссию и предоставить документы.

2
Считается ли звонок официальной повесткой?

Нет, официальная повестка - это либо бумажный документ, либо электронный.

Повестка считается врученной, если:

  • Она получена лично в руки с подписью сотрудника военкомата, по месту прописки или учебы.
  • Повестка пришла по почте
  • Получена по "Госуслугам".
3
Я сбросил трубку, теперь придется платить штраф?

Нет. Пока таких штрафов не ввели. Но если человек не пришел по повестке, которую он получил официальным способом, про которые мы писали выше, то штрафа не избежать.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.
4
Размер штрафа, если не прийти в военкомат по официальной повестке

На данный момент до 1 октября размер штрафа составляет от 500 до 3 тыс. рублей. После этого 1 октября штраф повысится и составит 10 - 30 тыс. рублей.

Ранее мы разбирались, действительно ли в России объявили мобилизацию. Об этом можно почитать здесь.

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