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Жизнь

-9, мокрый снег и гололед. Погода в Алтайском крае решила напомнить, что зима близко

Заморозки до -9 градусов обещают синоптики в Алтайском крае в ближайшую ночь — мокрый снег и гололедные явления прилагаются.

Снег в алтайском селе. Много снега.
Снег в алтайском селе. Много снега.
altapress.ru

Погода в Алтайском крае

Днем 29 сентября в регионе будет +1…+6 градусов.

Местами осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица.

Ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Ночью 30 сентября температура местами опустится до -9 градусов, непогода с осадками продолжится.

Погода в Барнауле

29 сентября в столице региона будет +1…+3 градуса.

Временами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, возможны гололедные явления.

Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Ночью температура опустится до −2…−4 градусов. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

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