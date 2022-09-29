-9, мокрый снег и гололед. Погода в Алтайском крае решила напомнить, что зима близко

Погода в Алтайском крае
Днем 29 сентября в регионе будет +1…+6 градусов.
Местами осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица.
Ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Ночью 30 сентября температура местами опустится до -9 градусов, непогода с осадками продолжится.
Погода в Барнауле
29 сентября в столице региона будет +1…+3 градуса.
Временами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, возможны гололедные явления.
Ветер северо-западный, 7−12 м/с.
Ночью температура опустится до −2…−4 градусов. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.