В ожидании первого снега и гололеда. В Алтайском крае продолжает холодать

Днем 28 сентября и в ночь на 29 сентября в отдельных районах Алтайского края ожидается первый мокрый снег, предупреждают синоптики.

Зима в лесу. Снег. Много снега.

Погода в Алтайском крае

Днем 28 сентября в регионе будет +4…+9 градусов, по югу местами до +14 градусов.

На большей части территории небольшие, местами умеренные дожди, временами с мокрым снегом.

Ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Ночью температура опустится до −4…+1 градуса.

Временами осадки небольшой и умеренной интенсивности в виде дождя и мокрого снега. В северо-западных и предгорных районах гололедные явления (налипание мокрого снега), появление временного снежного покрова, на дорогах гололедица.

Ветер северный, 4- м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

Днем 28 сентября — +6…+8 градусов.

Временами дождь. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Ночью — −1…−3 градуса, небольшие осадки в виде дождя, временами с мокрым снегом, гололедные явления.

Ветер северный, 4−9 м/с.