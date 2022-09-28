В ожидании первого снега и гололеда. В Алтайском крае продолжает холодать

Погода в Алтайском крае
Днем 28 сентября в регионе будет +4…+9 градусов, по югу местами до +14 градусов.
На большей части территории небольшие, местами умеренные дожди, временами с мокрым снегом.
Ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Ночью температура опустится до −4…+1 градуса.
Временами осадки небольшой и умеренной интенсивности в виде дождя и мокрого снега. В северо-западных и предгорных районах гололедные явления (налипание мокрого снега), появление временного снежного покрова, на дорогах гололедица.
Ветер северный, 4- м/с, местами порывы до 14 м/с.
Погода в Барнауле
Днем 28 сентября — +6…+8 градусов.
Временами дождь. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.
Ночью — −1…−3 градуса, небольшие осадки в виде дождя, временами с мокрым снегом, гололедные явления.
Ветер северный, 4−9 м/с.