Мокрый снег и метели пройдут 7 марта в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае

Ночью 7 марта в Алтайском крае температура составит −2…−7 градусов. В северном районе пройдут небольшой снег и метели.

Днем потеплеет до +2…+7 градусов. Мокрый умеренный снег продолжится, местами возможны метели. Сильная гололедица на дорогах сохранится.

Ветер юго-западный 6−11м/с, местами порывы до 18 м/с.

Погода в Барнауле

Ночь в Барнауле будет теплой — −2…−4 градуса. В предрассветные часы ожидают небольшой снег и слабую метель.

Днем температура составит +1…+3 градуса. Утром пройдет небольшой мокрый снег. На дорогах — местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный 6−11 м/с.