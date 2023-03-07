7 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Мокрый снег и метели пройдут 7 марта в Алтайском крае

Мокрый снег, метели и ветер передают синоптики алтайского гидрометцентра 7 марта.

Мокрый снег. Дождь.
Мокрый снег. Дождь.
CC0

Погода в Алтайском крае

Ночью 7 марта в Алтайском крае температура составит −2…−7 градусов. В северном районе пройдут небольшой снег и метели.

Днем потеплеет до +2…+7 градусов. Мокрый умеренный снег продолжится, местами возможны метели. Сильная гололедица на дорогах сохранится.

Ветер юго-западный 6−11м/с, местами порывы до 18 м/с.

Погода в Барнауле

Ночь в Барнауле будет теплой — −2…−4 градуса. В предрассветные часы ожидают небольшой снег и слабую метель.

Днем температура составит +1…+3 градуса. Утром пройдет небольшой мокрый снег. На дорогах — местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный 6−11 м/с.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость