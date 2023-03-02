Штормовой ветер, мокрый снег и дождь. Погода 2 марта в Алтайском крае

Долгожданное тепло пришло вместе с мокрым снегом и сильным ветром. Штормовой прогноз 2 марта передают синоптики алтайского гидрометцентра.

Погода в Алтайском крае

Ночью 2 марта в краевой столице столбики термометров покажут −2…+3 градусов. Местами в предгорьях ожидают температуру до -8. Ночь пройдет преимущественно без осадков, лишь на севере местами возможен небольшой снег.

Ветер юго-западный 8−13 м/с, порывы 17−22 м/с.

Днем потеплеет до +2…+7 градусов, а в предгорьях — до +14. Ожидаются небольшой мокрый снег и дождь. Возможны гололедные явления и сильная гололедица на дорогах.

Ветер юго-западный 8−13 м/с, порывы 15−20 м/с.

Погода в Барнауле

Температура ночью в Барнауле составит −1…+1 градус, осадков не ожидается.

Днем столбики термометров покажут +3…+5 градусов. Временами возможны умеренные осадки в виде снега и дождя. На дорогах сохранится сильная гололедица.

Ветер юго-западный 8−13 м/с.