Штормовой ветер, мокрый снег и дождь. Погода 2 марта в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае
Ночью 2 марта в краевой столице столбики термометров покажут −2…+3 градусов. Местами в предгорьях ожидают температуру до -8. Ночь пройдет преимущественно без осадков, лишь на севере местами возможен небольшой снег.
Ветер юго-западный 8−13 м/с, порывы 17−22 м/с.
Днем потеплеет до +2…+7 градусов, а в предгорьях — до +14. Ожидаются небольшой мокрый снег и дождь. Возможны гололедные явления и сильная гололедица на дорогах.
Ветер юго-западный 8−13 м/с, порывы 15−20 м/с.
Погода в Барнауле
Температура ночью в Барнауле составит −1…+1 градус, осадков не ожидается.
Днем столбики термометров покажут +3…+5 градусов. Временами возможны умеренные осадки в виде снега и дождя. На дорогах сохранится сильная гололедица.
Ветер юго-западный 8−13 м/с.