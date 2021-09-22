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Жизнь

Мокрый снег и порывистый ветер продолжат огорчать жителей Алтайского края

Синоптики прогнозируют не самую приятную погоду в Алтайском крае в среду, 22 сентября.

Пара. Мокрый снег.
Пара. Мокрый снег.
CC0.

«В отдельных районах небольшие, по северу местами умеренные дожди, утром возможно с мокрым снегом», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в регионе составят +5…+10 градусов. Ветер западный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле временами небольшой дождь, утром также возможно с мокрым снегом.

Столбики термометров в краевой столице покажут +5…+7 градусов. Ветер западный, 4−9 метров в секунду.

Напомним, что ранее климатолог рассказал, какой будет грядущая зима.

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