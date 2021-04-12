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Жизнь

Мокрый снег пообещали жителям Алтайского края

На 13 и 14 апреля в Алтайском крае прогнозируют дождь и мокрый снег. Температура при этом опустится до 0… -5 градусов, а местами до -7, сообщил Алтайский ЦГМС.

Зонт.
Зонт.
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13 апреля утром в крае ожидается местами по северу небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по западу туманы. Ночная температура составит −2… +3 градуса, местами по востоку и в предгорьях до -7.

Днем потеплеет до +8… +13 градусов. Местами по югу и востоку пройдет небольшой дождь и мокрый снег.

14 апреля ночью будет преимущественно без осадков, температура 0… -5 градусов. Днем +9… +14 градусов, но в отдельных районах небольшие, местами по востоку умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Также усилится ветер — временами до 16 м/с.

В Барнауле небольшой дождь и мокрый снег будут только утром 13 апреля. Температура ночью составит −1… +1 градус, днем +9… +11 градусов.

14 апреля в краевой столице в ночь прогнозируют 0… -2 градуса, днем +10… +12 градусов, преимущественно без осадков.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае стартовал сезон клещей.

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