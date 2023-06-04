4 июня
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Жизнь

"Молимся, чтобы не заболеть": эмигранты из России пожаловались на цены в Турции

Россияне пожаловались на рост цен в Турции. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Турция.
Турция.
unsplash.com

Россияне, отдыхающие или проживающие в Турции пожаловались на высокие цены.

Например, туристы из Санкт-Петербурга весной потратили на путевку и проживание в пятизвездочном отеле "ультра все включено" 152 тыс. рублей. А вот в июне такой отдых стоит уже 280 тыс. рублей.

Других туристов удивила космическая цена на технику:

"iPhone 14 Pro Max с памятью 256 Гб — 60 тысяч лир (234 тысячи рублей). В России такой можно найти за 125 тысяч, несмотря на санкции", - рассказывает путешественница.

Россияне, которые давно живут в Турции, рассказали, что "ужались, как могли" и в месяц на семью с ребенком уходит минимум 78 тыс. рублей. Из них 42 тыс. рублей тратят на "не ахти какое" жилье.

"На одежду не тратимся, при необходимости покупаем нижнее белье и носки – 500 лир (2000 рублей). Молимся, чтобы не заболеть, а то попадем на деньги", - рассказывают они.

Ранее мы рассказывали, что отели в три и четыре звезды в Турции почти сравнялись в цене с пятизвездочными.

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