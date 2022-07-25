Молниеносная реакция. После публикации altapress.ru учительнице из Бобровки вернули работу

Статья о Юлии Шлыковой, которая ошибочно отправила в служебную рассылку антироссийский мультфильм про Ваню и Колю, вышла 21 июля. До этого момента учитель еще не думала о том, чтобы восстановиться в должности.
Юлия Шлыкова,
педагог Бобровской средней школы:
Меня пригласили в Комитет администрации Первомайского района по образованию. Сказали, что они полностью на моей стороне. Как выяснилось, в устной беседе с сотрудниками Комитета, силовики, которые прежде говорили, что я не смогу преподавать, теперь разрешили мне вернуться.
Женщина написала заявление о приеме на работу. Директор учебного учреждения его подписал.
«За время моего отсутствия ни один коллега не захотел занять мое место заместителя по воспитательной работе», — добавляет собеседница.
Пока Юлия трудится в школе волонтером. Помогает коллективу подготовиться к новому учебному году.
Также как стало известно altapress.ru, Светлана Иванова (имя и фамилия изменены — Прим. Ред.) забрала документы своего ребенка из Бобровской средней школы.
Напомним, Шлыкова в марте 2022 года получила рекомендательное письмо от Комитета администрации Первомайского района по образованию.
Однако рядовая подготовка к уроку обернулась для учительницы проверкой ФСБ и увольнением по собственному желанию.
История целиком здесь.