Молниеносная реакция. После публикации altapress.ru учительнице из Бобровки вернули работу

Юлия Шлыкова, героиня материала altapress.ru , в сентябре вернется в Бобровскую среднюю школу на прежнюю должность. Рассказываем, как свершилось это чудо.

Статья о Юлии Шлыковой, которая ошибочно отправила в служебную рассылку антироссийский мультфильм про Ваню и Колю, вышла 21 июля. До этого момента учитель еще не думала о том, чтобы восстановиться в должности.

Юлия Шлыкова,

педагог Бобровской средней школы:

Меня пригласили в Комитет администрации Первомайского района по образованию. Сказали, что они полностью на моей стороне. Как выяснилось, в устной беседе с сотрудниками Комитета, силовики, которые прежде говорили, что я не смогу преподавать, теперь разрешили мне вернуться.

Женщина написала заявление о приеме на работу. Директор учебного учреждения его подписал.

Бывшая учительница Бобровской средней школы Юлия Шлыкова. Предоставлено altapress.ru.

«За время моего отсутствия ни один коллега не захотел занять мое место заместителя по воспитательной работе», — добавляет собеседница.

Пока Юлия трудится в школе волонтером. Помогает коллективу подготовиться к новому учебному году.

Также как стало известно altapress.ru, Светлана Иванова (имя и фамилия изменены — Прим. Ред.) забрала документы своего ребенка из Бобровской средней школы.

Напомним, Шлыкова в марте 2022 года получила рекомендательное письмо от Комитета администрации Первомайского района по образованию.

Школа. Учеба. СС0.

Однако рядовая подготовка к уроку обернулась для учительницы проверкой ФСБ и увольнением по собственному желанию.

История целиком здесь.