Молния ударила в самолет при взлёте из аэропорта Москвы

В самолет авиакомпании Nordstar, который направлялся из Москвы в Норильск 31 августа, при взлёте ударила молния. Пассажиры рассказали, что видели «огненные искры», после чего лайнер начало трясти, сообщается на странице «Норильск сегодня» в Instagram.