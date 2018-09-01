Молния ударила в самолет при взлёте из аэропорта Москвы

«Люди кричали, некоторые плакали и были все напуганы. Потом произошел хлопок в левое крыло, полетели огненные искры. Увидев это, пассажиры начали кричать еще больше. Оказалось, что попала молния в крыло. Так выкрикнул один из пассажиров, видимо, чтобы успокоить», сообщается в публикации пассажира.
Во время вылета в Москве шел дождь и была сильная гроза. Очевидцы пишут, что самолёт стал терять высоту, а потом набирать. Люди кричали, чтобы пилот возвращался назад и посадил самолет.
По словам пассажиров, тряска длилась около 15−20 минут, после все прекратилось.