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Молния ударила в самолет при взлёте из аэропорта Москвы

В самолет авиакомпании Nordstar, который направлялся из Москвы в Норильск 31 августа, при взлёте ударила молния. Пассажиры рассказали, что видели «огненные искры», после чего лайнер начало трясти, сообщается на странице «Норильск сегодня» в Instagram.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
СС0

«Люди кричали, некоторые плакали и были все напуганы. Потом произошел хлопок в левое крыло, полетели огненные искры. Увидев это, пассажиры начали кричать еще больше. Оказалось, что попала молния в крыло. Так выкрикнул один из пассажиров, видимо, чтобы успокоить», сообщается в публикации пассажира.

Во время вылета в Москве шел дождь и была сильная гроза. Очевидцы пишут, что самолёт стал терять высоту, а потом набирать. Люди кричали, чтобы пилот возвращался назад и посадил самолет.

По словам пассажиров, тряска длилась около 15−20 минут, после все прекратилось.

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