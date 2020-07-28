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Жизнь

Молодежный форум «АТР» перезжает с Алтая в онлайн

Достаточно популярный среди молодых управленцев и чиновников форум «Алтай. Территория развития» (АТР) в этом году будет проведен в сентябре в дистанционном режиме. Об этом сообщили в профильном управлении региона.

Форум "Алтай. Территория развития" (АТР), июнь 2019 год.
Форум "Алтай. Территория развития" (АТР), июнь 2019 год.
Пресс-служба "МегаФона".

Форум пройдет 12 и 13 сентября и будет посвящен сразу нескольким темам. Участники обсудят акселерационные программы для молодых кадров региона, добровольческую практику, развитие медиапространства, межнациональное взаимодействие, студенческое самоуправлениеа также реализацию госпрограммы «Спорт — норма жизни».

В настоящее время продолжается прием заявок на участие в АТР. Его слушателями в дистанционном режиме могут стать молодые люди от 16 до 30 лет.

Чтобы попасть на АТР, необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России», выбрать форум и оставить заявку.

Регистрация на форум завершится 1 сентября, а заявки на получение молодежных грантов будут приниматься до 6 сентября.

Причиной переноса является распространение новой коронавирусной инфекции.

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