Молодые ученые Алтая работают над получением элитного семенного материала зерновых культур

Молодые ученые Алтайского ГАУ приступили ко второму этапу проекта по получению элитного семенного материала зерновых культур. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Молодые ученые университета работают над повышением качества посевного материала и урожая яровой пшеницы. В качестве основы они используют пневмосепарирование. Это особенно актуально в рамках импортозамещения.

Первый этап ученые провели в марте 2023 года. Они получили и подготовили семенной материа из семеноводческих хозяйств Алтайского края.

В мае ученые приступили к закладке полевых опытов. Общая площадь опытных посевов составила 840 кв. м.

«Рабочей гипотезой проекта является предположение о том, что урожайность пшеницы возможно повысить путем выделения из посевного материала определенных фракций. Представленная гипотеза будет проверена в рамках заложенного опыта", - сообщают в ведомстве.

Для проведения посева использована новая отечественная техника - специальная селекционная сеялка Омского экспериментального завода.

Группа молодых ученых университета реализует проект на грант Ученого совета в размере 400 тыс. рублей.