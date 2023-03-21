«Совершенно не комфортно»: экс-министр сельского хозяйства не обрадовал алтайских аграриев

Переходящие остатки зерна в Алтайском крае к концу сельскохозяйственного года (1 июля) могут серьезно превысить оптимальные показатели. Такой прогноз 17 марта на агрономической конференции в Косихе сделал экс-министр, а ныне руководитель «Агросоюза» Александр Чеботаев. Складывающуюся ситуацию он назвал «совершенно не комфортной».

По словам Александр Чеботаева, не смотря на то, что в последние 10 лет Алтайский край уходил от монокультуры пшеницы, валовой сбор ее все равно остается достаточно высоким и составляет в среднем 5 млн тонн.

При этом внутренняя потребность региона составляет 3,7 млн тонн. Переходящие остатки в размере 1,3 млн тонн он назвал вполне приемлемым уровнем.

«Урожай в 6 млн тонн зерна привел к тому, что переходящие остатки стали увеличиваться. Если в прошлом году Алтайский край вывез почти 2,2 млн тонн зерна и переходящий остаток был 1,5 млн тонн — это еще комфортно. То теперь все иначе», — отметил Чеботаев.

По его словам, ситуацию осложняют действия казахстанской стороны. Так, зерновой союз Казахстана обратился в правительство страны для того, чтобы закрыть границу для автотранспорта.

Если решение будет принято положительное, вывоз зерна из Алтайского края может еще сильнее осложниться, тогда вывести регион сможет не более 1 млн тонн.

Александр Чеботаев. Алтайские зерновые конференции.

«В этом случае переходящие остатки зерна могут приблизиться к 2,8−2,9 млн тонн, что для нас совершенно не комфортно», — отметил Чеботаев.

Ранее о непростой ситуации говорил министр сельского хозяйства края Сергей Межин. По его словам, рыночная цена на зерно на Алтае близка к себестоимости.

Что происходит с масличными

Что касается масличных культур, то и здесь имеется серьезный профицит. Урожай масличных в Алтайский край ежегодно составляет более 1 млн тонн, при внутренней потребности переработки в 650 тыс. тонн.

«В конце февраля на совещании в Барнауле с замминистра сельского хозяйства Андреем Разиным этот вопрос обсуждался. Теперь губернатор Виктор Томенко будет обращаться в Правительство страны, чтобы выделили льготный кредит на строительство в Алтайском крае еще одного маслоэкстракционного завода на 700−800 тыс. тонн переработки. Нам такое предприятие необходимо, тем более инвестор уже есть», — рассказал Александр Чеботаев.

Поле подсолнечника. Pixabay.com.

По прогнозам минсельхоза Алтайского края, площади посевов масличных в 2023 году не увеличатся и составят почти 1,4 млн га.