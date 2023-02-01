1 февраля
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Экономика

Главный алтайский мукомол прокомментировал рекордный экспорт и разрыв контрактов

Российские мукомольные предприятия столкнулись с очередной проблемой — покупатели муки из Центральной Азии и Ближнего Востока разрывают с ними контракты. Об этой ситуации журналу «Эксперт» рассказал председатель Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман. Он назвал главную проблему, с которой приходится сталкиваться отрасли.

Валерий Гачман.
Валерий Гачман.
Дмитрий Лямзин.

Россия в прошлом году экспортировала рекордные с 1990-х годов объемы муки — 881 тыс. тонн, увеличив ее вывоз в три с половиной раза по сравнению с 2020 годом. Но ситуация все равно остается не стабильной.

Валерий Гачман обратил внимание на то, что, например, из 44 тыс. тонн муки, завезенной в Афганистан, 25 тыс. тонн куплены у российских предприятий по линии гуманитарной помощи Всемирной продовольственной организацией (FAO ООН).

«При этом некоторые коммерческие контракты со странами Центральной Азии и Ближнего Востока уже сейчас расторгаются, — говорит Валерий Гачман. — Потому что высокие транзитные железнодорожные тарифы, которые выставляет всем нерезидентам Казахстан, даже членам Таможенного союза, не позволяют конкурировать с казахстанской продукцией на этих рынках».

Но главная проблема российских мукомолов, работающих на экспорт, — закупочная политика казахстанских трейдеров.

Руки, тесто, мука, выпечка.
Руки, тесто, мука, выпечка.
СС0

В прошлом году, когда Россия ввела экспортные пошлины на пшеницу и рожь, казахстанские мукомолы и трейдеры начали активно скупать ее в ближайших к ним регионах Алтайского края и Сибири без уплаты экспортной пошлины.

«Им это выгодно, поскольку они покупают здесь за наличный расчет, без налогов и пошлин, имеют низкий тариф на перевозку внутри страны. Поэтому наша мука оказалась неконкурентоспособной на их рынках сбыта», — сообщил Валерий Гачман.

Напомним, правительство России ввело в марте прошлого года запрет на вывоз пшеницы в страны ЕАЭС без пошлины. Но он действовал лишь до июля включительно.

«Именно в этот период у нас и были основные отгрузки на рынки Центральной Азии и Ближнего Востока, с которых временно ушли казахстанские мукомолы, а теперь всё: покупатели отказываются даже от предварительных договоренностей с нами, вновь переключаясь на казахстанскую муку», — рассказал Гачман.

Круассаны.
Круассаны.
unsplash.com

По его мнению, сохранение вывозной пошлины на зерно лишь часть мер, необходимых для наращивания или сохранения на нынешнем уровне объемов экспорта муки. Основная задача — добиться от наших соседей честной конкуренции, а именно обязать проводить все внешнеторговые сделки через заработавшую в прошлом году электронную систему учета ФИЦ «Зерно», позволяющую «обелить» рынок муки, который как минимум на треть считается «серым».

«Если сделать только это, мы смогли бы уже в этом году продать на сотни тысяч тонн муки больше, чем в прошлом», — уверен Валерий Гачман.

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