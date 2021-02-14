Молодые в ковше. Барнаульцы в День святого Валентина обсуждают необычную свадьбу

«Пожалуй, это самая оригинальная свадьба в Барнауле за последнее время Счастливой семейной жизни молодым!», — говорится в заметке в паблике «Барнаул 22».
«Оригинально задумано. Счастья молодым», «Оригинально спору нет, но ковшик можно было бы и помыть», «Ничего оригинального, типичный Барнаул, в деревнях всегда так», «Гаишники небось уже тракториста пробивают», «Оригинальностью конечно никого не удивишь. Сейчас самая оригинальная-это традиционная. Без всяких лишних пантов», — выражают свое мнение горожане.