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Жизнь

Молодой барнаулец со спецсигналом ездил по аллее и встречке, а после похвастался видео

В Барнауле молодой человек записал на видео, как сознательно нарушил ряд правил дорожного движения, рассказали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Барнаулец сознательно нарушал ПДД.
Барнаулец сознательно нарушал ПДД.
кадр из видео.

Судя по видео, барнаулец, включив спецсигнал, ездил по аллее на пр. Ленина и по встречной полосе, а также пересекал сплошные линии и делал резкие развороты.

Примечательно, что молодой человек сам опубликовал в соцсети кадры с нарушениями.

«29 октября наряд ДПС остановили автомобиль Citroen C4. За рулем был нарушитель 1999 года рождения», — отметили в паблике.

В отношении барнаульца составили семь протоколов. Теперь ему грозит длительное лишение прав, потому что сроки суммируют.

Ранее в Омской области привлекли к ответственности молодых водителей, которые демонстративно нарушали ПДД на дорогах — несколько парней, всем от 19 до 20 лет.

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