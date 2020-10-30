Молодой барнаулец со спецсигналом ездил по аллее и встречке, а после похвастался видео

Судя по видео, барнаулец, включив спецсигнал, ездил по аллее на пр. Ленина и по встречной полосе, а также пересекал сплошные линии и делал резкие развороты.
Примечательно, что молодой человек сам опубликовал в соцсети кадры с нарушениями.
«29 октября наряд ДПС остановили автомобиль Citroen C4. За рулем был нарушитель 1999 года рождения», — отметили в паблике.
В отношении барнаульца составили семь протоколов. Теперь ему грозит длительное лишение прав, потому что сроки суммируют.
Ранее в Омской области привлекли к ответственности молодых водителей, которые демонстративно нарушали ПДД на дорогах — несколько парней, всем от 19 до 20 лет.