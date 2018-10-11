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Рамзан — сила. Молодой чеченец, рассердивший Кадырова, прилюдно извинился за брошенную банку

11 октября молодой житель Чечни, бросивший с криком «Ахмат — сила» банку в подростков, решил прилюдно извинится за свою выходку. Это случилось после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров призвал хулигана немедленно явиться с семьей в Грозный, пишет Life.ru.

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров.
www.facebook.com/RKadyrov95

Парень сказал, что его «очень сильно поругали руководство республики и мои родители». Поэтому он приносит свои извинения за недостойный поступок.

Ранее в сети появился ролик, в котором некий человек со словами «Ахмат — сила» бросает алюминиевую банку в подростка в московском метро. Глава Чеченской Республики оскорбился увиденным и потребовал от метателя немедленно с семьей прибыть в Грозный.

Кадыров извинился перед молодым человеком, в которого бросили банку, и попросил помочь найти автора ролика. Глава Чеченской Республики лично обратился к нему:

Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! Иначе тебя за считанные часы найдут!

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