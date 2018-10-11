Парень сказал, что его «очень сильно поругали руководство республики и мои родители». Поэтому он приносит свои извинения за недостойный поступок.
Ранее в сети появился ролик, в котором некий человек со словами «Ахмат — сила» бросает алюминиевую банку в подростка в московском метро. Глава Чеченской Республики оскорбился увиденным и потребовал от метателя немедленно с семьей прибыть в Грозный.
Кадыров извинился перед молодым человеком, в которого бросили банку, и попросил помочь найти автора ролика. Глава Чеченской Республики лично обратился к нему:
Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! Иначе тебя за считанные часы найдут!