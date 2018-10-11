11 октября молодой житель Чечни, бросивший с криком «Ахмат — сила» банку в подростков, решил прилюдно извинится за свою выходку. Это случилось после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров призвал хулигана немедленно явиться с семьей в Грозный, пишет Life.ru.