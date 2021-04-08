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Жизнь

Молодой сибиряк вышел из тюрьмы и не дошел до дома, умерев в подъезде «от волнения»

В Омске в подъезде одного из домов нашли тело молодого мужчины, сообщает Om1.ru.

Церковь в тюрьме.
Церковь в тюрьме.
Михаил Хаустов

Тело 37-летнего сибиряка, которого ранее осудили за кражу, нашли в начале апреля.

«Не дошел до дома и скончался в подъезде», — отмечает издание со ссылкой на источники.

После тюрьмы мужчина планировал найти работу. Тело отправили на экспертизу для установления причины смерти.

Немногим ранее в городе нашли труп еще одного молодого омича с пятью судимостями — побои, наркотики, кража, избиение и проникновение в жилье.

При осмотре тела также не выявили внешних признаков насильственной смерти и отправили экспертам.

Ранее в Кемеровской области семь раз судимый мужчина во время ссоры толкнул подругу под поезд.

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