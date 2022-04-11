Молодой управленец возглавил дорожный комитет Барнаула

Иван Гармат возглавил комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, сообщил 11 апреля пресс-центр горадминистрации.

Соответствующее распоряжение подписал глава города Вячеслав Франк. До этого Иван Гармат был заместителем председателя комитета по дорожно-благоустроительному комплексу.

На сайте мэрии сказано, что Антон Шеломенцев (ранее председатель комитета) занимает должность заместителя главы города по дорожному хозяйству и транспорту.

Кто такой Иван Гармат

Иван Гармат родился 20 февраля 1990 года в Рубцовске.

В 2012 году окончил Алтайский государственный университет по специальности «Маркетинг». В 2020 году прошел профессиональную переподготовку в Алтайском государственном университете по дополнительной профессиональной программе «Государственное и муниципальное управление».

С 2012 года работает в органах местного самоуправления Барнаула.

Женат, воспитывает сына и дочь.