Молодоженам в Алтайском крае не разрешили звать гостей и фотографов в ЗАГС

Очное присутствие гостей невозможно в связи с резким ростом числа заболевших и масштабным распространением инфекции по территории региона среди всех возрастных и социально-профессиональных групп, говорится на сайте краевого управления юстиции.
Жених и невеста должны прийти на регистрацию одни, без друзей и родственников. Также нельзя взять с собой ни фотографа, ни видеографа.
Брачующиеся должны быть в масках, подчеркнули в управлении.
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