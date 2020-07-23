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Жизнь

Молодоженам в Алтайском крае не разрешили звать гостей и фотографов в ЗАГС

Регистрировать брак в Алтайском крае можно только в присутствии жениха и невесты и сотрудника ЗАГСа. Никому больше на церемонии находиться не разрешили. Этот вопрос рассматривали на заседании оперативного штаба.

Пандемия. Поцелуй.
Пандемия. Поцелуй.
СС0

Очное присутствие гостей невозможно в связи с резким ростом числа заболевших и масштабным распространением инфекции по территории региона среди всех возрастных и социально-профессиональных групп, говорится на сайте краевого управления юстиции.

Жених и невеста должны прийти на регистрацию одни, без друзей и родственников. Также нельзя взять с собой ни фотографа, ни видеографа.

Брачующиеся должны быть в масках, подчеркнули в управлении.

Ранее altapress.ru рассказывал, как барнаульцы теряют деньги и нервы из-за отмены свадеб.

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