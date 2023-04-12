Молодожены в Барнауле стали чаще делиться фото и видео со свадебных церемоний

Новобрачные в Барнауле стали чаще делиться фото и виде со свадеб. По сравнению с прошлой весной, рост составил 26%. Это выяснили специалисты МегаФона, когда проанализировали обезличенные данные по мобильной активности абонентов во дворцах бракосочетания. Наибольшую активность заметили в ЗАГСе Октябрьского района.

Благодаря высоким скоростям мобильного интернета МегаФона пользователи могут вести прямые эфиры и оперативно делиться памятными фотографиями, например, в семейных чатах. Все локации, где расположены дворцы бракосочетания, обеспечены качественным и стабильным покрытием 4G.

Рейтинг самых «качающих» ЗАГСов Барнаула:

Отдел ЗАГС № 2 по г. Барнаулу — 29% от общего «свадебного» трафика;

Барнаульский Дворец бракосочетания — 14%;

Отдел ЗАГС № 4 по г. Барнаулу — 13%.

Среди ЗАГСов-лидеров оказались те, откуда легче всего добраться на фотосессию в эффектных городских локациях: парки, скверы, смотровые площадки.

Регистрации брака в Барнауле проходят со вторника по субботу. Если ещё несколько лет назад самые «горячие» дни регистрации брака, а значит и интернет-активности во время церемоний приходились на конец недели, то сейчас они распределяются равномерно. При этом влияние сезона на цифровую активность остаётся весьма существенным. Как показывают цифры 2021‑2022 годов, с особым удовольствием близкие женихов и невест выкладывают снимки и ролики в феврале и августе, также популярен март с его первым весенним теплом.

Трогательными моментами из дворцов бракосочетаний делятся и гости молодоженов из других регионов страны — на них приходится до 14% онлайн‑данных. Этой весной на барнаульские свадьбы приезжали гости из соседнего Новосибирска, Кузбасса, Томска и Красноярска.

Оператор ежегодно проводит модернизацию оборудования в Барнауле, в том числе увеличивает пропускную способность сети и повышает скорость передачи данных. За последний год было расширено покрытие и увеличена ёмкость LTE не только в Барнауле, Бийске и других крупных городах края, но в малочисленных и достаточно удалённых населенных пунктах региона.