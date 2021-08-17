Молодую учительницу угрозами заставили отказаться от желания быть сильной. Она попросила прощения

В Красноярском крае учительница Дарья Лейко сообщила , что ей пришлось удалить аккаунт в TikTok из-за различных угроз, в том числе и обращения в прокуратуру.

Лейко отметила, что записывала видео о буднях школьного учителя, причем ее поддерживали ученики.

В местном СМИ вышла положительная статья, что «учительница из Ачинска становится звездой».

«После выхода статьи, буквально через час, мне стала звонить администрация школы, ссылаясь на управление образования Ачинского района, и говорить про жалобы от родителей на видео. Наверное, они в них увидели… даже не знаю, что они увидели такого, что посчитали меня некомпетентным педагогом», — пояснила учительница.

Женщине пригрозили заявлениями в прокуратуру. Чтобы избежать дальнейших проблем, ей пришлось удалить аккаунт в TikTok.

«Хочу сказать огромное спасибо своим ученикам. Когда я удалила аккаунт, мне стали писать и спрашивать, по какой причине я это сделала. Я честно сказала, что есть недовольные. Ученики встали на мою защиту. До слез приятно, когда нужен им, когда они поддерживают», — рассказала Лейко.

В своем обращении она опубликовала десятки слов поддержки от школьников. Кроме того, извинилась за то, что сдалась под давлением.

«Приношу свои извинения. Я всегда вас учила, что надо отстаивать свои интересы, добиваться своего, а вот сама не смогла. За это простите. Я надеюсь, что вы будете сильнее меня», — обратилась учительница к детям.

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