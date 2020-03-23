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Жизнь

«Море» из талой воды «вышло из берегов» и угрожает алтайской трассе

Пользователи социальных сетей сообщают об угрозе подтопления участка трассы в Курьинском районе Алтайского края.

Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район
Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район
Алексей Алексеев, Barnaul 22

Видео, на котором запечатлено, как к самому краю дороги подступила вода, уже разошлось по просторам интернета.

Уточняется, что виной всему талая вода с полей.

«Сложно поверить, но это не река, а вода от огроменных сугробов вдоль трассы на участке Новофирсово — Курья», — пишут в соцсетях.

Напомним, что в этом году из-за очень снежной зимы в Алтайском крае ожидается непростой паводок.

При этом, как ранее рассказал вице-губернатор Алтайского края Александр Лукьянов, в степной зоне Алтайского края на полях наблюдается нехватка снега.

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