«Море» из талой воды «вышло из берегов» и угрожает алтайской трассе

Видео, на котором запечатлено, как к самому краю дороги подступила вода, уже разошлось по просторам интернета.
Уточняется, что виной всему талая вода с полей.
«Сложно поверить, но это не река, а вода от огроменных сугробов вдоль трассы на участке Новофирсово — Курья», — пишут в соцсетях.
Напомним, что в этом году из-за очень снежной зимы в Алтайском крае ожидается непростой паводок.
При этом, как ранее рассказал вице-губернатор Алтайского края Александр Лукьянов, в степной зоне Алтайского края на полях наблюдается нехватка снега.