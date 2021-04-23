Мормоны пощадили мэрию Новосибирска, покусившуюся на «святую землю»

В Новосибирске мормоны отозвали иск к мэрии, пожелавшей озеленить принадлежащую религиозной организации землю, на которой запланировано строительство «храма», пишет « Коммерсант ».

Иск к департаменту строительства и архитектуры мэрии Новосибирска подавала Религиозная ассоциация церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России (мормоны).

Однако вопрос разрешился положительно до начала рассмотрения в суде. Поэтому иск отозвали, а производство по делу прекратили.

«Департамент выдал ассоциации новый градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), содержание которого полностью удовлетворило ассоциацию, необходимость в рассмотрении искового заявления отпала», — пояснил изданию представитель организации Сергей Антаманов.

Мормоны просили суд признать незаконным утверждение градостроительного плана принадлежащего им земельного участка площадью 2,1 гектара, расположенного в центре города

Также потребовали оформить новый ГПЗУ, который не содержал бы сведения о включении участка в зону озеленения и другие указания, ограничивающие возможность строительства «храма».

Земля. Поле. СС0

Земельным участком организация владеет с 2014 года. Антаманов пояснил, что запланированный для строительства объект нельзя назвать храмом в контексте вероучения мормонов.

«Не является храмом в общепринятом в России значении», — подчеркнул он.

В здании разместят помещения для собственных нужд, включая кабинеты и многофункциональные залы для мероприятий.

По словам Антамонова, организация шесть лет назад впервые обратилась в мэрию за градостроительным планом участка и с того момента неоднократно получала отказы.

Более того, за эти годы в правила землепользования и застройки внесли «изменения, направленные на недопущение строительства каких-либо объектов на этом земельном участке» — это и стало поводом для разбирательств с мэрией.

Ранее мэрия Барнаула запретила разгуляться строителям небоскребов, которые захотели возвести 82-метровые высотки вместо разрешенных 75 метров.