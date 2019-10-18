Мороз до -13 градусов ударит по Алтайскому краю

Волна холода обрушится на Алтайский край в ближайшие трое суток — местами в начале следующей недели температура может опуститься до -13 градусов.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в ближайшие выходные в регионе сохранится ненастная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега.

Людмила Сырых,

начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

В большинстве районов края установится временный снежный покров. Из-за отложений мокрого снега на дорогах ожидается сильная гололедица. Жителям региона следует быть максимально осторожными.

Что касается температуры воздуха, то в ночь на субботу в крае будет 0…-5 градусов, днем +2…+7 градусов.

В ночь на воскресенье станет холоднее — температуры будут балансировать в диапазоне −1…−6 градусов, местами по северу столбики термометров опустятся до -11 градусов.

Днем будет около нуля.

21 октября температура опустится еще ниже — местами в регионе в ночные часы похолодает до -13 градусов. Днем в понедельник будет также около нуля.

И только 22 октября, как ожидается, температура начнет повышаться. Днем в ближайший вторник воздух прогреется до +7 градусов.