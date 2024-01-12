12 января
﻿
Жизнь

Мороз и метель. Какая погода придет в Алтайский край на Старый Новый год

Синоптики рассказали, какая погода будет на Старый Новый год в Алтайском крае и Барнауле. Посмотрим, порадует ли она жителей.

Снег. Мокрый снег.
Снег. Мокрый снег.
СС0

В Алтайском крае

13 января, суббота:

  • Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
  • Температура -15,-20 гр., местами до -25 гр.
  • Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

14 ноября, воскресенье (Старый Новый год):

  • Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Местами гололедные явления, метели, отложение мокрого снега.
  • Температура +1,+6 гр., по западу местами до -4 гр.
  • Ветер северо-западный, 18-23 м/с, местами порывы 25-30 м/с.
Зима в лесу. Снег. Много снега.
Зима в лесу. Снег. Много снега.
СС0

В Барнауле

13 января, суббота:

  • Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
  • Температура -18,-20 гр.
  • Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

14 января, воскресенье (Старый Новый год):

  • Умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, метель.
  • Температура +1,+3 гр.
  • Ветер северо-западный, 18-23 м/с.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость