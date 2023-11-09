В Алтайском крае ожидается потепление в выходные дни

Несмотря на осадки в виде снега, гидрометцентр прогнозирует Алтайскому краю теплые выходные дни.

Как сообщает Алтайский гидрометцентр, погода в выходные дни улучшится и будет достигать плюсовой температуры.

Начиная с пятницы 10 ноября, днем температура будет достигать 9 градусов тепла в регионе и +4 градусов в Барнауле.

Ночью сохранятся небольшие заморозки, но не больше -12 градусов, которые сменятся на 2 градуса тепла в субботу 11 ноября.

Ветер южный от 2 до 7 м/с, но местами возможны порывы до 12 м/с.

На дорогах сохранится гололедица.

Ранее мы уже говорили о причинах потепления в Алтайском крае.