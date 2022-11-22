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Жизнь

Мороз крепчает. Какая погода будет в Алтайском крае 23−24 ноября

Температура опустится в Алтайском крае до -31. О погоде 23−24 ноября рассказали в региональном Гидрометцентре.

Снег в алтайском селе. Много снега.
Снег в алтайском селе. Много снега.
altapress.ru

Погода в Алтайском крае 23−24 ноября

Ночью 23 ноября в Алтайском крае ожидается температура −8…−13 градусов. Местами похолодает до -20 градусов. Временами пройдет снег.
Днем возможны −6…−11 (местами до -18) градусов. К вечеру может похолодать. По востоку и югу пройдет небольшой снег. В предгорьях вероятны умеренный снегопад и метели. Ветер будет юго-западный, 8−13 м/с. В некоторых районах он усилится до 19 м/с.

Ночью 24 ноября в Алтайском крае вероятны −21…−26 (местами до -31) градусов. Днем градусник покажет −16…−21 градусов, а по юго-западу — до -11 градусов.

Погода в Барнауле 23−24 ноября

В Барнауле прогнозируют −11…−13 градусов 23 ноября. В течение дня может похолодать. Ночью вероятен снег.

Ночью 24 ноября ожидаются −24…−26 градусов, а днем −17…−19 градусов, преимущественно без осадков. Ветер будет южный, 2−7 м/с.

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