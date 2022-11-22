Зимний дворец или «гробик» Раскольникова. Какие квартиры барнаульцы покупают в Санкт-Петербурге

Похоже, старый мем «бросить все и уехать в Питер» не отпускает барнаульцев. Об этом, по крайней мере, говорит статистика продаж одного из ведущих санкт-петербургских застройщиков. Кто чаще всего покупает квартиры в северной столице и что это за недвижимость — в материале altapress.ru.

Не для себя , для детей

Как рассказывает Светлана Рыжкова, организатор встреч с застройщиками в регионах, барнаульцы активно покупают недвижимость в столицах. Поэтому она последние три года проводит встречи с риелторами и потенциальными клиентами не менее чем раз в шесть месяцев.

Самые частые региональные клиенты — родители, которые покупают жилье для будущих студентов.

Ежегодно из Алтайского края в северную столицу переезжают порядка 2,5 тыс. человек. Такую цифру называет Карина Демина, руководитель управления по региональным продажам группы компаний ЦДС — одного из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга по количеству сданного жилья.

«Объемы строительства действительно большие, — говорит Демина. — У нас есть проект, где в итоге будут проживать 300 тыс. человек — это целое население Мурманска. Конкуренция просто огромная. Парадокс: в нашем городе на единицу пространства застройщиков больше, чем в Москве».

Санкт-Петербург. Открытые источники.

Коробка с окном

Карина Демина рассказала, на какие квартиры в Санкт-Петербурге стоит обратить внимание, а какие лучше даже не рассматривать.

Сразу предупредила, что недвижимость эконом-класса в северной столице «продукт не очень». «Скорее всего, это будет бетонная коробка в чистом поле без всякой инфраструктуры, — говорит она. — Из-за того, что земля дорогая, у застройщиков есть соблазн построить 27 этажей коридорного типа и поставить поменьше лифтов».

Если вы намерены брать студии, специалистка не рекомендует брать «микроскопические пеналы» менее 28 квадратных метров.

Демина советует по возможности выбирать квартиры, где окна смотрят на обе стороны дома, чтобы «два раза в день было светло». «Это важно, мы три месяца страдаем от свето- и цветоголодания», — объясняет она.

Коты и коробки. Открытые источники в интернете.

Признаки достойного жилья

Чаще всего будущие жильцы обращают внимание на три пункта: безопасность, эстетика, комфорт. Никого уже не удивят закрытые дворы, безбарьерная среда и детские площадки, разделенные по возрастам.

В комфорт-классе застройщики обычно сдают проекты с отделкой. В бизнес-классе, как правило, клиенты пользуются услугами дизайнера, поэтому покупают квартиры с черновой отделкой.

«Мы в „комфорте“ можем продать и черновую, сбросив цену, но это будет маркетинговая хитрость: застройщик никогда не даст скидку в размере реальной стоимости отделки», — говорит Карина Демина.

Также специалистка назвала признаки, без которых санкт-петербургский бизнес-класс — не бизнес-класс.

«Черная речка», ЦДС. Циан.

В первую очередь, это близкое расположение к историческому центру, максимум четыре квартиры на этаже, высокие потолки от трех метров, дорогие материалы и инженерия. Само собой, лифт должен спускаться в подогреваемый паркинг, а метро — быть в шаговой доступности.

Руководительница рассказала о нескольких столичных «фишках», о которых клиенты узнают во время подбора жилья.

Соседский центр

Проектировщики жилищных кварталов и крупных комплексов оставляют место для общественной территории «под крышей»: со спортзалом, коворкингом и прочим.

«Когда застройщик делает большой проект, ему хочется, чтобы жители дружили, была внутренняя коммуна, — объясняет Карина Демина. — Развивался малый бизнес, например, люди покупали бы у своих же соседей горячий хлеб. Поэтому он создает соседские центры».

Вязаные варежки. pixabay.com.

В таком, например, обустраивают «комнату тишины» с профессиональной шумоизоляцией. Здесь маленький начинающий скрипач сможет спокойно водить смычком по струнам, а не по нервам соседей.

«Нередко в центре бывают кабинеты, где жители могут оказать услугу, фитнес-залы, зоны творчества, комната матери и ребенка, — перечисляет руководительница. — И главное — детская комната, где можно оставить ребенка с надежным человеком и пойти в магазин».

Социнфраструктура — на плечах застройщика

По словам Деминой, в Санкт-Петербурге ведущие застройщики обычно сами возводят социальную инфраструктуру: школы, детские сады, медицинские центры, пожарные части, полицейские пункты, парки и другое, а также расширяют дороги.

«Все сами — до последней поварешки. Это связано не с тем, что мы такие альтруисты. А с тем, что если мы это отдадим на откуп городу, то школы и сады у нашего комплекса появятся лет через десять, — объясняет Карина Демина. — Понятно, что никто в таком доме жить не захочет. Мы обречены так делать, потому что есть две вечные проблемы: как отдать ребенка в детский сад и припарковать вечером машину. Чем ближе к центру, тем эти вопросы болезненнее».

Школа. Открытые источники в интернете.

Мебель и кладовая

Нередко покупатели, договорившись с застройщиком, въезжают уже в меблированную квартиру.

«Мы, например, сотрудничаем с Первой мебельной фабрикой. Цена для студии — от 239 тыс. рублей. Это цена мебели вместе с техникой», — говорит Карина Демина.

Если не хотите выделять драгоценные метры под кладовку или захламлять балконы, то можно купить кладовую.

«3−9 квадратных метров. Есть все необходимое: свет, розетки, пожарная безопасность, — говорит Карина Демина. — Для шин, спортивного инвентаря, зимней одежды, елок и тому подобного подойдет».

Дизайн Анастасии Гончаровой. Предоставлено altapress.ru.

Дистанционная покупка

Эксперт рассказала о механизме, по которому жители регионов покупают недвижимость в Санкт-Петербурге.

Сначала человек дистанционно подбирает вместе с представителем застройщика варианты, которые ему подходят. Потом все-таки приезжает в северную столицу, чтобы увидеть их воочию и определиться с выбором.

«Далее он хотя бы раз возвращается домой, потому что ему нужно посоветоваться с семьей, провести „юридическую суету“, что-нибудь продать, — рассказывает Демина. — В этом случае для покупки жилья можно повторно не возвращаться и подписать договор дистанционно вместе с банками и нашими партнерами».

Какие квартиры выбирают

Карина Демина рассказала о трех проектах ЦДС, которые почему-то вызывают особенный интерес у барнаульцев.

По ее словам, это «Город Первых» в Новосаратовке (Ленинградская область). Находится за КАДом, граничит с юго-востоком Санкт-Петербурга.

«Город Первых», ЦДС. Циан.

До ближайших станций метро «Ул. Дыбенко» и «Ломоносовская» — 40 минут езды на автобусе, как подсказывает Яндекс-карта. Рядом Нева и въезд на КАД и трассу Кола.

Жилье «комфорт-класса». Цена за студию в 28 кв. м с чистовой отделкой — от 3,3 млн рублей. Однокомнатная квартира (от 35,8 кв. м) — от 4,2 млн рублей. Двухкомнатная (от 51,5 кв. м) — от 6,4 млн рублей. Трехкомнатные (от 74 кв. м) — от 8,3 млн рублей.

«Город Первых», ЦДС. Циан. «Город Первых», ЦДС. Циан. «Город Первых», ЦДС. Циан.

Далее следует уже городской (де-юре) комфорт-вариант — Parkolovo. Располагается в южной части поселка Парголово, в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Поблизости, как и заявлено в названии, парк. До ближайшей станции метро «Озерки» — 30 минут на общественном транспорте.

Так как жилой комплекс находится не в Ленинградской области, а в городе, стоимость недвижимости в нем выше.

Цена за студию в 29,2 кв. м с чистовой отделкой — от 4,5 млн рублей. Однокомнатная квартира (от 37 кв. м) — от 5,4 млн рублей. Двухкомнатная (от 56,8 кв. м) — от 8,1 млн рублей. Трехкомнатные (от 70 кв. м) — от 10,8 млн рублей.

Parkolovo , ЦДС. Циан. Parkolovo , ЦДС. Циан. Parkolovo , ЦДС. Циан.

Единственный объект бизнес-класса у ЦДС, который попал в поле зрения барнаульцев, — «Черная речка», у набережной реки с соответствующим названием. До ближайшей станции метро «Лесная» пеший путь займет 15 минут.

Те, кто не боится призрака Пушкина, могут купить однокомнатную квартиру в 32,6 кв. м от 11, 4 млн рублей. «Двушку» в 52,2 кв. м — от 13,6 млн рублей. «Трешку» в 90,7 кв. м. — от 19,1 млн рублей.

Стоимость недвижимости в Санкт-Петербурге

Стоимость квадратного метра в Санкт-Петербурге на границах с Ленобластью в проектах комфорт-класса составляет 180−200 тыс. рублей. Для сравнения: средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в Барнауле — примерно 82,7 тыс. рублей.

На элитном Крестовском острове средняя цена квадратного метра — 650 тыс. рублей.

Крестовский остров. altapress.ru.

Стоимость жилья на границе с историческим центром в шаговой доступности от метро стартует примерно от 9,5 млн (это студия 27 кв. м).

Как отмечают эксперты, более половины покупок с ипотекой проходят с субсидированием ставки застройщиком под 0,1%.

«Покупательская аудитория сократилась настолько, что застройщик вынужден субсидировать даже льготную ставку по ипотеке, чтобы получить минимальный уровень спроса», — рассказала Светлана Денисова, начальник отдела продаж компании «БФА-Девелопмент» на круглом столе «Фонтанки».

«Были новости, что могут отменить господдержку, — говорит Карина Демина. — До этого пару раз, правда, угрожали. Хочется верить, что и на этот раз нас обманули».