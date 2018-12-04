Морозы до минус 50 накроют Сибирь

4 декабря температура в четырех регионах Сибирского федерального округа (СФО) может опуститься до минус 50 градусов. Речь идет о центральных районах Красноярского края, Иркутской, Кемеровской и Томской областях, пишет РИА Новости.

В Верхнем Уймоне термометр показывал -51 градус. 24 января 2018 года. nsknews.info