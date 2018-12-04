Морозы до минус 50 накроют Сибирь

Из-за аномальных холодов возможны нарушения в работе объектов энергетики, связи и ЖКХ и в жизнеобеспечении населения, предупреждают спасательные службы.
Меры предосторожности
Чтобы избежать переохлаждения, надо одеваться многослойно — прослойки воздуха будут удерживать тепло. Следует носить теплые стельки и шерстяные носки — они впитывают влагу, оставляя ноги сухими.
Нельзя выходить на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа, необходимы постоянные активные движения, пишет mail.ru. В случае переохлаждения или обморожения следует немедленно обратиться в медицинские учреждения.
Рекомендации
Без необходимости лучше не выходить на мороз и не выпускать на улицу детей и домашних животных.
К обморожению могут привести тесная и влажная одежда и обувь, проблемы с сосудами, алкогольное опьянение, а также слабость и переутомление.
«Дно холода» на Алтае
Ранее сообщалось, что морозы, которые придут в отдельные районы Алтайского края с 4 по 8 декабря, можно считать аномальными. В некоторых местах ночью столбик термометра опустится до -39 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.
С 4 по 8 декабря в северных и восточных районах края ожидают отклонение среднесуточной температуры воздуха на 8…17 градусов ниже климатической нормы. Норма периода: −10…−13 градусов, пишут синоптики.