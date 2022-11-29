Морозный шторм на Телецком озере попал на видео

Как написал автор видео Евгений Веселовский, зима уже пришла на Телецкое озеро.
На кадрах заметны сильные волны, от которых из-за мороза идет мистический пар.
Как рассказали сотрудники заповедника, интенсивность волн определяется скоростью и продолжительностью ветра, направлением господствующих ветров относительно долины, длиной разгона волн, глубиной озера и конфигурацией его берегов.
Также в заповеднике поделились информацией о том, что в окрестностях Иогача и Артыбаша на озере установился первый лед, а в нескольких километрах южнее по-прежнему открытая вода.