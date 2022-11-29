29 ноября
﻿
Жизнь

Морозный шторм на Телецком озере попал на видео

В биосферном заповеднике 28 ноября сняли на видео морозный шторм на Телецком озере, рассказали в паблике Алтайского биосферного заповедника.

Туризм на Алтае. Телецкое озеро.
Туризм на Алтае. Телецкое озеро.
CC0

Как написал автор видео Евгений Веселовский, зима уже пришла на Телецкое озеро.

На кадрах заметны сильные волны, от которых из-за мороза идет мистический пар.

Как рассказали сотрудники заповедника, интенсивность волн определяется скоростью и продолжительностью ветра, направлением господствующих ветров относительно долины, длиной разгона волн, глубиной озера и конфигурацией его берегов.

Также в заповеднике поделились информацией о том, что в окрестностях Иогача и Артыбаша на озере установился первый лед, а в нескольких километрах южнее по-прежнему открытая вода.

Ранее на Алтае нашли «демо-версию» Чукотки.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость