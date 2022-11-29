Морозный шторм на Телецком озере попал на видео

В биосферном заповеднике 28 ноября сняли на видео морозный шторм на Телецком озере, рассказали в паблике Алтайского биосферного заповедника.

Как написал автор видео Евгений Веселовский, зима уже пришла на Телецкое озеро.

На кадрах заметны сильные волны, от которых из-за мороза идет мистический пар.

Как рассказали сотрудники заповедника, интенсивность волн определяется скоростью и продолжительностью ветра, направлением господствующих ветров относительно долины, длиной разгона волн, глубиной озера и конфигурацией его берегов.

Также в заповеднике поделились информацией о том, что в окрестностях Иогача и Артыбаша на озере установился первый лед, а в нескольких километрах южнее по-прежнему открытая вода.

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