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Жизнь

Морские исследователи обнаружили белую акулу-призрак

Большая белая акула, передвижения которой с помощью трекера отслеживали морские исследователи, сначала загадочно исчезла, а год спустя внезапно появилась, сообщает Newsweek.

Белая акула
Белая акула
Terry Goss, CC BY 2.5, commons.wikimedia.org

Трекер на акуле Кэтрин исследователи установили семь лет назад. Ее траекторию отслеживали с помощью спутника.

В мае 2019 года трекер внезапно перестал подавать сигналы. Ученые решили, что у него разрядилась батарея, рассчитанная на пять лет работы.

Но год спустя спутник неожиданно зафиксировал сигнал Кэтрин у побережья Вирджинии. Ученые посчитали это ошибкой, но затем слабый сигнал повторился. Его недостаточно, чтобы установить точное местонахождение акулы, но оператор связи позволил сузить круг поиска до 200 км, пишет mail.ru.

Исследователи гадают — почему трекер вдруг «проснулся». Но надеются продолжить наблюдение за загадочно исчезающей и появляющейся акулой. И продолжают вести от имени «призрачной» Кэтрин страницу в соцсети.

Ранее морские биологи заявили об открытии новых видов акул — они умеют передвигаться по дну, используя плавники наподобие ног.

Группа исследователей проводила наблюдение за акулами около 12 лет.

«Ходячие акулы» встречаются в водах северной Австралии и Индонезии. Рыбы используют четыре боковых плавника, чтобы перемещаться по морскому дну и камням.

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