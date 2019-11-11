Моряки встретили в Северном Ледовитом океане скитающегося российского «кита-шпиона»

С животным столкнулись и даже поиграли в мяч участники экспедиции из Южной Африки, пишет The Independent.
Зоологи считают, что белуха так охотно бросалась в воду за мячом, поскольку считала, что люди скинули ей еду. Кит «недоедает», заявил ученый Квад Финн. Он предупредил, что зависимость белухи от людей может привести к трагедии. Животное скитается и оно ранено.
The viral video of a "wild" beluga playing fetch is not what it seems. This is likely Hvaldimir, a once captive whale who may have escaped a Russian military program. Alone, malnourished, and injured, H. roams the seas, seeking food & attention from people https://t.co/GcvFcT4O8k— Ferris Jabr (@ferrisjabr) November 9, 2019
Рыбаки нашли кита в апреле. Морское млекопитающее полюбила вся нация, но в белуха исчезла, пишет «Росбалт».
В СМИ сообщалось, что на теле белухи была видеокамера с меткой «Оборудование Санкт-Петербурга», что якобы говорит о том, что российские военные моряки привлекли ее к разведке. Над животом у кита был туго затянутый ремень с обвесом и камерой GoPro. «Оборудование» удалось снять.
По словам морского биолога из Института морских исследований Мартина Биюва, ученые таким образом китов не маркируют. Он предположил, что это могли сделать в ВМФ России.
Возможно, кит мог приплыть из Мурманска, недалеко от которого расположен российский флот.