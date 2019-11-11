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11 ноября
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Жизнь

Моряки встретили в Северном Ледовитом океане скитающегося российского «кита-шпиона»

Жителей Норвегии обнадежила новость о том, что в Северном Ледовитом океане, вероятно, замечен пропавший дрессированный кит, который «мог шпионить» на Россию.

Белуха.
Белуха.
kremlin.ru

С животным столкнулись и даже поиграли в мяч участники экспедиции из Южной Африки, пишет The Independent.

Зоологи считают, что белуха так охотно бросалась в воду за мячом, поскольку считала, что люди скинули ей еду. Кит «недоедает», заявил ученый Квад Финн. Он предупредил, что зависимость белухи от людей может привести к трагедии. Животное скитается и оно ранено.

Рыбаки нашли кита в апреле. Морское млекопитающее полюбила вся нация, но в белуха исчезла, пишет «Росбалт».

В СМИ сообщалось, что на теле белухи была видеокамера с меткой «Оборудование Санкт-Петербурга», что якобы говорит о том, что российские военные моряки привлекли ее к разведке. Над животом у кита был туго затянутый ремень с обвесом и камерой GoPro. «Оборудование» удалось снять.

По словам морского биолога из Института морских исследований Мартина Биюва, ученые таким образом китов не маркируют. Он предположил, что это могли сделать в ВМФ России.

Возможно, кит мог приплыть из Мурманска, недалеко от которого расположен российский флот.

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