Мощная магнитная буря обрушилась на Сибирь. Когда ее пик и окончание

Самый мощный удар пришелся на ночь — сила удара составляла 5 баллов. На протяжении всего дня удары будут оставаться довольно ощутимыми — они будут на уровне 4 баллов.

Снижение интенсивности ударов можно ожидать только к вечеру 3 сентября — они достигнут трех баллов и продержатся на таком уровне до вечера 4 сентября, пишет vesiskitim.ru.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы, а потому лишние неврозы вам ни к чему. В неблагоприятные дни увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Поэтому больше всего страдают ткани организма от кислородного голодания — кровь не поступает в нужном количестве к тканям организма.

Сложные дни ждут пожилых, метеозависимых людей и тех, у кого диагностированы хронические болезни нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Возможны головные боли, тошнота и рвота, раздражительность, бессонница и проявление симптомов хронических недугов. Метеозависимым рекомендуют нормализовать диету — отказаться от употребления жареного, мучного и жирного, исключить из рациона алкоголь, кофеин и сладости, а также ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Из строя может выходить точная техника.