Мощный подземный толчок зафиксировали в акватории озера

Его магнитуда составила 4,4, сообщает «Интерфакс». Эпицентр землетрясения находился в центральной части озера Байкал.
За два часа до сейсмособытия также произошло землетрясение меньшей магнитудой.
Ранее поздно ночью мощное землетрясение произошло на Алтае.
Эпицентр находился в Республике Алтай, в Кош-Агачском районе.
В зону эпицентра попали 6 населенных пунктов. Разрушений не зафиксировано.
Обычно в регионе фиксируют сейсмособытия магнитудами более 3 и 4.
Самое сильное — разрушительное — землетрясение в республике произошло 27 сентября в 2003 году, в Кош-Агачском районе у села Бельтир. Тогда магнитуда составила 7,3.
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