Поздно ночью мощное землетрясение произошло на Алтае

Магнитуда составила 3,8. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Эпицентр находился в Республике Алтай, в Кош-Агачском районе, сообщает "Интерфакс".

Сейсмособытие случилось неподалеку от села Бельтир 22 марта 01:54 местного времени.

В зону эпицентра попали 6 населенных пунктов. Разрушений не зафиксировано.

Обычно в регионе фиксируют сейсмособытия магнитудами более 3 и 4.

Самое сильное — разрушительное — землетрясение в республике произошло 27 сентября в 2003 году, в Кош-Агачском районе у села Бельтир. Тогда магнитуда составила 7,3.

Чуйское

Это землетрясение назвали Чуйским. Первый подземный толчок снес въезжавшую в село машину вместе с дорогой. Водитель и пассажир выбрались через лобовое стекло.

В урочище Акузук пласты земли с лиственным лесом оторвало и опустило вниз на несколько десятков метров. С другой стороны горы почти полностью оторвался и рассыпался склон. Теперь там вертикальные вершины.

В домах рухнули печи и потолки, мебель разбросало по комнате. При этом пострадавших после стихийного бедствия не было.

Позже в трех километрах на север от Бельтира увидели много трещин с застывшей серой массой. Оттуда били горячие источники.

Подземные толчки ощущали не только алтайцы. Трясло в Барнауле, Бийске и Новосибирске.

В квартирах и домах дрожали полки и люстры. Ночью люди спали одетыми, чтобы в случае повторных толчков быстро выйти на улицу.

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