Мощный порывистый ветер продолжит буйствовать в Алтайском крае

Сильный порывистый ветер, который наблюдается в Алтайском крае уже несколько дней подряд, даст знать о себе и в среду, 12 мая.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, в этот день температура воздуха составит +19…+24 градуса. Будет без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7−12 метров в секунду, местами порывы до 20 метров.

В Барнауле также без существенных осадков. Температура воздуха в краевой столице составит +20…+22 градуса. Ветер северо-восточный, 7−12 метров в секунду.

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, связанное с тем, что на большей части края сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), а местами чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).