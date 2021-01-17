Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 января -20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Мощный ветер, мокрый снег и небывалое тепло одновременно ударят по Алтайскому краю

Погода в Алтайском крае в воскресенье, 17 января, удивит теплом вплоть до +6 градусов, но вместе с этим в отдельных районах ожидается снег и сильный ветер.

Оттепель Снег.
Оттепель Снег.
Настасья Коваленко

«В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, метели. На дорогах гололедица», — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры составят −1…−6 градусов, местами по югу будет +1…+6 градусов.

Ветер южный, 7−12 метров в секунду, местами порывы 15−20 метров.

В Барнауле в этот день преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Столбики термометров покажут в краевой столице −3…−5 градусов. Ветер южный, 7−12 метров в секунду.

Ранее синоптики объяснили, с чем связано столь резкое потепление в Алтайском крае. Оттепель обусловлена южным циклоном из районов Каспийского моря.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость