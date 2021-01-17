Мощный ветер, мокрый снег и небывалое тепло одновременно ударят по Алтайскому краю

Погода в Алтайском крае в воскресенье, 17 января, удивит теплом вплоть до +6 градусов, но вместе с этим в отдельных районах ожидается снег и сильный ветер.

«В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, метели. На дорогах гололедица», — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры составят −1…−6 градусов, местами по югу будет +1…+6 градусов.

Ветер южный, 7−12 метров в секунду, местами порывы 15−20 метров.

В Барнауле в этот день преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Столбики термометров покажут в краевой столице −3…−5 градусов. Ветер южный, 7−12 метров в секунду.

Ранее синоптики объяснили, с чем связано столь резкое потепление в Алтайском крае. Оттепель обусловлена южным циклоном из районов Каспийского моря.