Мощный ветер, мокрый снег и небывалое тепло одновременно ударят по Алтайскому краю

«В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, метели. На дорогах гололедица», — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры составят −1…−6 градусов, местами по югу будет +1…+6 градусов.
Ветер южный, 7−12 метров в секунду, местами порывы 15−20 метров.
В Барнауле в этот день преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Столбики термометров покажут в краевой столице −3…−5 градусов. Ветер южный, 7−12 метров в секунду.
Ранее синоптики объяснили, с чем связано столь резкое потепление в Алтайском крае. Оттепель обусловлена южным циклоном из районов Каспийского моря.